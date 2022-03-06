看古蹟繞市集！ 鹿港「摸乳巷市集文創生活館」 拍照打卡、採買紀念品首選

【摸乳巷市集文創生活館】位在鹿港古蹟摸乳巷旁。建築本身由百年紅磚瓦建造的老宅整修而成，距離鹿港老街步行僅約7分鐘，並在近年與摸乳巷、鹿港老街、半邊井等鹿港古蹟形成一系列的旅遊景點。

走進文創生活館，處處充滿驚喜，各類商品琳瑯滿目。具老闆所言，由於販賣的商品主要是文創手作，以及由各類工廠直營的中彰投在地產業生產，因此若是相隔一段時間再訪，店內的品項可能有所變化。由此更顯得某些商品的獨特性及限量性。例如: 陶瓷藝術品、「襪子的故鄉」──彰化社頭出產的棉襪、興隆毛巾、日本布創作商品等等。其中，更有奇特、稀有的限量商品－世界名畫襪，外銷至各國美術館，深受外國人的喜愛，真的是台灣之光。另外，也有些是只有到這才能買到的獨特商品，例如:屋主－留日設計師親自設計且製作的木製鑰匙圈、檜木手機架、樹枝筆、木製限定紀念磁鐵，以及手繪明信片等等。

手繪明信片，店家也可以幫您代寄喔。

從文創生活館穿越室內摸乳巷即可抵達後院的摸乳巷市集。其中，室內摸乳巷擺放著生活館整修過程的照片，記錄著老宅過往的點點滴滴，帶領民眾回顧老屋留下的歷史軌跡。

來到後院，可以看見一片寬敞的空間，這裡不定期會舉辦市集以及活動。在市集中，可以找到許多稀奇古怪的各類商品。而每年推出的二手跳蚤市集也吸引著許多人前來挖寶。透過二手跳蚤市集讓舊物得以延續使用，也減少對環境造成的負擔。也有舉辦過懷舊文化－說書的活動，說書人藉著一只木箱及幾張圖卡，便能透過演說，將故事的歡樂與感動帶給許許多多的大人、小孩。

也可以直接從外頭先體驗鹿港「懷舊的一線天」，接著走到摸乳巷市集。

值得一提的是，後院這面有著古色古香氛圍，及掛滿祈福卡－「磚情卡」、「慕情卡」的紅磚瓦牆面，再配上蒜香藤、青楓等庭院景觀，也別忘了要拍照、打卡留念一下喔！

摸乳巷市集文創生活館

館方地址：彰化縣鹿港鎮菜園路36號

營業時間：9:30~18:00(週二至週五洽粉絲專頁公告)

聯絡電話：0986272688

粉絲專頁： https://bit.ly/3GQwK7j





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