鹿港人文之旅！　「阿舍茶樓」嘗古早味零食，帶你認識國寶級捏麵人的技藝

鹿港埔頭百年老街裡的阿舍茶樓，不僅是由老房改裝而成，室內的各式擺設也很講究，有舊時代的服裝供人觀賞，就連座椅也是清朝時代的龍椅。最特別是有開設捏麵人教學，20人以上就可以開課，很多幼稚園及國中小老師都會特地預約，讓學生們在歡愉的課外教學中，也可以親身體驗台灣的傳統手工藝。

阿舍茶樓這邊除了有捏麵人教學外，這邊的甜點也是走懷舊路線，日治時期的甜點片栗粉、古早味杏仁茶都是這邊的招牌項目，偶爾也會在門口擺上新鮮水果做成古早味零食，補足來鹿港想找的舊時代情懷。

黑糖片栗粉

這道甜點是日治時代的零食，片栗粉就是可食用的日本太白粉，以前因食材取得不易，人民在正餐之餘也很難品嘗到甜點，所以才會發明這道很特別又顯拮据的甜點。先用熱水攪拌片栗粉後再加一點黑糖作為提味，阿舍茶樓也是遵循古法做這道甜點，口感像是蓮藕粉，微甜但不膩口，趁熱吃別有一番風味。

杏仁茶加油條

杏仁茶可說是店裡的招牌，杏仁豆從研磨到脫渣都是堅持手工親手製作，純杏仁比較不會有濃稠感。連油條都是精挑細選過的，現炸口感酥脆，就算冷著吃也不會有油耗味，沾著杏仁茶，油條的油脂補足杏仁茶的利舌感，油條也藉由杏仁的香氣增添更多風味，可以說是互相補足彼此缺點的一道甜品。

冰麵茶

古早味麵茶做成冰沙後加上冰淇淋再加爆米香就是夏日消暑利器，傳統食物做成新時代產品，不突兀而且還改良得更上一層樓，但又不失傳統風味，所見之處都可以看見老闆的用心。

國寶級捏麵人師傅施教鏞先生，堅持要將這項已經傳承五代的夕陽傳統民俗技藝五代延續下去！施大師擅長的就是捏麵人的細節刻畫，舉凡臉部細微表情到衣袖間的擺動弧度都是這位國寶賦予上去的靈魂之處，施大師最出名的代表系列就是神明系列捏麵人，讓捏麵人的更具有藝術特色，怡古齋人文茶館展示的土地公捏麵人正是大師的作品。來這除了品嚐古早味以外，也可以認識上一代的傳統技藝，可以說是收穫良多，有興趣的朋友也可以問問店家開課事宜喲。

施教鏞師傅擺放在怡古齋人文茶館的神像捏麵人

阿舍茶樓

營業地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街32號

營業電話：04-7761527

營業時間：週一至週日10:00~18:00

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