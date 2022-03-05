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小小恐龍迷必去！彰化「百果山探索樂園」 感受超逼真侏儸紀世界

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

百果山探索樂園位在彰化縣員林市，占地廣大總共8000坪，以恐龍世界為主題，園區內以森林以及廢棄汽車等廠景，結合了感應式會動、會叫的模型恐龍讓許多恐龍迷們目不轉睛。

一進到園區內就可以開始探索恐龍的蹤跡，各種恐龍隱藏在樹林中、被關在柵欄裡或是站立在森林中，在每隻恐龍旁邊設立了簡介介紹，孩子們還可以一起來認識喜愛的恐龍，園區內豐富的恐龍模型，每個角落都值得去一探究竟。

有三層樓高的「腕龍」溜滑梯，吸引許多孩子們排隊等著爬上恐龍的背、「恐龍盪鞦韆」也相當熱門，坐在兩隻迅猛龍打造的鞦韆上，它們時不時還會發出叫聲，感受更逼真。在恐龍模型旁還有集章小屋，集滿點數還可以換精美小禮物。

除此之外還有「考古沙坑」、「旋轉恐龍」、「3D互動館」 等，大人可以拍得盡興，小孩子們玩得更開心。

這隻暴龍身長12-13公尺，又名霸王龍，模擬暴龍追擊著車子的驚險模樣，遊客們還可以親自進入到車子裡，將電影大螢幕中的震撼感搬到了現實中，這區堪稱是最熱門的打卡拍照景點之一。

拍完了暴龍壓車的驚險畫面後，園區內還有兇猛霸王龍追趕著公車的侏儸紀驚險場面，重現電影「侏儸紀公園」，不只可以坐進公車內，窗外的巨大霸王龍正張著血盆大口配合著逼真的音效，來一場恐龍追逐的刺激體驗，是可以讓恐龍迷們好好過過癮的地方。

百果山探索樂園

園區地址：彰化縣員林市出水巷12-1號

園區電話：04-8369411

營業時間：10:00～18:00(除夕休園)

粉絲專頁： https://bit.ly/3nJphjA


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秘境 露營 公園

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