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建縣300年！彰化「大放藝彩」藝術巡演 2／28起熱鬧開演

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彰化建縣即將邁入三百年，有一系列藝術巡演節目。　圖：shutterstock／來源
彰化建縣即將邁入三百年，有一系列藝術巡演節目。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化建縣即將邁入三百年，特別規劃了八場「建縣三百 大放藝彩～鄉鎮藝術巡演」活動，廣邀全台知名的優質演藝團隊來彰化演出，原定於去年的5月開始於彰化八大生活區演出，但因為疫情因素，延至去年10月份疫情趨緩後，陸續於和美、溪湖、員林、彰化等生活區進行四場演出，每場演出都深受在地鄉親支持、參與人潮爆滿。

▲「建縣三百 大放藝彩」今年也準備了四場表演於北斗、二林、田中、鹿港登場。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲「建縣三百 大放藝彩」今年也準備了四場表演於北斗、二林、田中、鹿港登場。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

2022年選在春暖花開的時節，藝術巡演的北斗、二林、田中、鹿港四場次也將延續去年的熱情，從228假期開始，陸續開演，「建縣三百 大放藝彩」四場次全部免票入場。歡迎全國鄉親們一起來共襄盛舉、出遊來看戲，歡慶彰化建縣三百年。

今年鄉鎮藝術巡演的四場演出，由國人最喜愛的傳統藝術表演團體－「明華園戲劇總團」先來開場。

2月28日（一）在北斗奠安宮停車場，由無敵小生孫翠鳳老師領銜，帶來《流星》歌仔大戲的演出，將把舞台劇形式的華麗場景搬到戶外與民眾共享。

3月11日（五）將由歌仔戲國寶藝師廖瓊枝女士所指導的「薪傳歌仔戲劇團」於二林文化教育園區帶來《鐵面情》的演出。

3月13日（日）由臺灣國寶級的「絕世好丑」陳勝在老師帶領的「明華園日字戲劇團」在田中景崧文化教育園區帶來《閻羅借魂》的經典大戲。

3月20日（日）由「明華園戲劇總團」在鹿港鎮立體育場帶來《俠貓》，以傳統劇融合現代劇的跨界演出方式，為建縣三百大放藝彩鄉鎮藝術巡演帶來壓軸演出。

鄉鎮藝術巡演四場活動皆於晚間7點30分開始，熱情歡迎鄉親與遊客一起來看戲。

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