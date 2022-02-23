快訊

俄恐隨時進攻...烏克蘭宣布全國進入緊急狀態 後備軍人總動員

獨／超跑三煞打人成「智力中下」 求調解賠償離譜數字曝光

台中伴手禮名店TOP1快閃新北！入手薔薇派冬季限定「草莓珠寶盒」另有買4送2優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者皓小月
圖／薔薇派官網
圖／薔薇派官網

拿下台中十大伴手禮首獎的名店快閃來北部啦！陪伴台中人半世紀的薔薇派，這次推出冬季限定的「草莓珠寶盒」、「繽紛草莓」來攻陷愛吃派的朋友們，這星期日2/27將快閃到三重、中和，想品嘗當季酸甜滋味的粉絲快手刀下訂！

圖／薔薇派官網
圖／薔薇派官網

「草莓珠寶盒」大量使用新鮮草莓，交織滑順的卡士達，還有綿綿軟軟的香草蛋糕，是只有冬天草莓產季才能推出的奢侈甜點，而「繽紛草莓」夾有草莓、香草慕斯跟多莓果果凍，店家還精心挑選的兩種優惠組合，都是甜點控不可錯過的體驗！

圖／薔薇派官網
圖／薔薇派官網

目前只在中部設立直營店的薔薇派，因疫情影響，從去年2021年7月開始，帶著多達30種口味的派點快閃全台，服務更多愛吃派的粉絲們。54年的老店堅持手工製作、每日新鮮配送，每季都推出新品，從改良美式派點開始，用烤得香脆的派皮結合手工熬煮的餡料，做到減糖減油，更讓大家用銅板價就可以品嘗到健康甜點，還能選擇不同口味、自由拼湊出專屬於自己的組合，當成下午茶療癒味蕾，或是代替蛋糕幫朋友慶生都很超值！

圖／薔薇派官網
圖／薔薇派官網

快閃服務在2月就已經去過宜蘭、新北、台南、嘉義、高雄等縣市，接下來還有到各鄉鎮的計畫，請大家持續關注，才不會錯過到自家附近的機會唷！中部的朋友現在到各門市據點，手機出示優惠畫面，截至2/24晚上21:00還有「買4送2」的折扣，所有派點均限量製作，賣完就沒囉～

圖／薔薇派官網
圖／薔薇派官網

薔薇派粉專

圖／薔薇派官網
圖／薔薇派官網

圖／薔薇派官網
圖／薔薇派官網

延伸閱讀：

一次吃到10種迷你甜點！ 京都百年茶舖「伊藤久右衛門」品嘗春日櫻花風情

日香Niko bakery「鐵觀音巧克力生吐司」新登場　超Q白色情人節禮盒免費送！

蛋糕 甜點 下午茶 十大 伴手禮

相關新聞

台中伴手禮名店TOP1快閃新北！入手薔薇派冬季限定「草莓珠寶盒」另有買4送2優惠

拿下台中十大伴手禮首獎的名店快閃來北部啦！陪伴台中人半世紀的薔薇派，這次推出冬季限定的「草莓珠寶盒」、「繽紛草莓」來攻陷愛吃派的朋友們！店家還精心挑選兩種優惠組合，是甜點控不可錯過的體驗！

日月潭星級湖景、4萬坪歐式花園　南投信義鄉最好拍好吃「療癒景點」

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-12-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 台一生態休閒農場(楓樺台一渡假村)、九蛙疊像、九族纜車站。 近幾年戶外露營⛺️活動盛行，民宿業者腦筋動的很快，懶人露營如雨後春筍般的竄出，對於沒有露營裝備的旅人真的實在太方便啦！只要準備一些簡單的過夜用品，招集三五好友，就可以輕鬆享受豪華露營體驗，睡帳篷、烤肉、在大自然中醒來的放鬆感，不用自己花費九牛二虎之力搭建帳篷！ 走吧！⋯來去山上住一晚😊

食素者好安心！ 南屯高CP值「植素拾光」無國界素食料理，平價自助吧免費供應

位於台中美食一級戰區旁的特色素食餐廳─植素拾光，推出無國界素食料理自助吧，讓大家吃得健康，身體輕鬆無負擔!

台中最親民的賞櫻點！「泰安派出所」夜櫻更夢幻　絕美滿開花期就在228連假

有「全台最美警察局」之稱的泰安派出所，附近種滿一整排八重櫻，每逢櫻花紛飛時顯得浪漫萬分，為台中后里最親民的平地櫻花。而泰安櫻花季日前正式開幕，活動預計2/28，最美花期預計落在本週，若想避開連假人潮也

在清幽日式庭園包廂大啖美味日料　台中「桃太郎日本料理」享受無菜單料理

在喧鬧城市中有一處幽靜雅致的日式庭園，在桃太郎日本料理享受著松樹流水的包廂空間，吃著無菜單的日式料理，讓人短暫的忘卻生活中的紛亂。

台中巷弄「吃茶三千」獨棟概念店有試飲區、空中茶園　智能萃茶機是亮點

隱身南屯區大英街幽靜巷弄的「吃茶三千」台灣概念店，跳脫傳統泡茶的繁複手續，以獨家研發的智能萃茶機LION、近千種客製設定的科技化品茗，拉近人們與茶的距離。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。