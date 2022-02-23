台中伴手禮名店TOP1快閃新北！入手薔薇派冬季限定「草莓珠寶盒」另有買4送2優惠
拿下台中十大伴手禮首獎的名店快閃來北部啦！陪伴台中人半世紀的薔薇派，這次推出冬季限定的「草莓珠寶盒」、「繽紛草莓」來攻陷愛吃派的朋友們，這星期日2/27將快閃到三重、中和，想品嘗當季酸甜滋味的粉絲快手刀下訂！
「草莓珠寶盒」大量使用新鮮草莓，交織滑順的卡士達，還有綿綿軟軟的香草蛋糕，是只有冬天草莓產季才能推出的奢侈甜點，而「繽紛草莓」夾有草莓、香草慕斯跟多莓果果凍，店家還精心挑選的兩種優惠組合，都是甜點控不可錯過的體驗！
目前只在中部設立直營店的薔薇派，因疫情影響，從去年2021年7月開始，帶著多達30種口味的派點快閃全台，服務更多愛吃派的粉絲們。54年的老店堅持手工製作、每日新鮮配送，每季都推出新品，從改良美式派點開始，用烤得香脆的派皮結合手工熬煮的餡料，做到減糖減油，更讓大家用銅板價就可以品嘗到健康甜點，還能選擇不同口味、自由拼湊出專屬於自己的組合，當成下午茶療癒味蕾，或是代替蛋糕幫朋友慶生都很超值！
快閃服務在2月就已經去過宜蘭、新北、台南、嘉義、高雄等縣市，接下來還有到各鄉鎮的計畫，請大家持續關注，才不會錯過到自家附近的機會唷！中部的朋友現在到各門市據點，手機出示優惠畫面，截至2/24晚上21:00還有「買4送2」的折扣，所有派點均限量製作，賣完就沒囉～
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