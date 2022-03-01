絕美森林系造景　草屯「南洋風甜品店」彷彿置身在溫室中用餐

鄰近草屯炎峰國小的「涼涼食茶」，整體建築以老宅改建而成，而因為經營此店的姊弟都十分喜歡植栽，便將整間店打造成南洋風的森林系甜品店，一樓以白色桌椅搭配木質調地板，二樓則以大量的綠意點綴成森林風，另一側還有半開放式的溫室空間，在微涼的天氣坐在玻璃屋下享受陽光灑下，心情都跟著輕鬆了起來。

▲可以依照當天提供的冰淇淋口味點餐

「涼涼食茶」主打手工製作的冰淇淋，口味則以當天現場提供為主，每次來都會有新鮮感！而甜點櫃上也是店家手工製作的各式甜品供客人選擇，除了冰淇淋、特色甜點、各式飲品外，最近也推出了南洋系的主食，像是紅咖哩雞肉飯、紙包檸檬魚飯都十分有特色。

▲二樓有個小空間陳列店內使用的餐具，若喜歡還可以帶回家！

▲在微涼的天氣坐在這裡享受午後時光，實屬人生一大享受！

紅咖哩雞肉飯

甫推出即獲好評的鹹食以南洋風的餐點為主打，店家特別選用從泰國進口的香料與醬料再做調整，比起一般常見的綠咖哩來說辣度較低，口味也較適合台灣人，雞肉使用台灣特選雞腿肉經過醃製，肉質軟嫩又Q彈，旁邊則搭配繽紛時蔬，讓餐點除了美味外也賞心悅目。

泰奶重乳酪蛋糕

以泰國進口的奶水與煉乳為基底手工製作而成，並將甜度調整到微甜，整體有著泰奶的香氣卻不會過於死甜，濃厚的乳酪味帶點淡淡的泰奶香氣，入口滑潤順口，泰式風格的甜品實在太迷人！

單杯冰淇淋(抹茶&檸檬優格)

來到涼涼食茶怎麼能不品嘗主打的手工冰淇淋？口味則以當天現場提供為主，可以選擇單杯品嘗，也有搭配甜甜圈的熱門選擇，手工冰淇淋口感比一般冰淇淋更加綿密，上頭還灑上水果脆片增加口感與繽紛感。

▲蜂蜜柚子氣泡飲以柚子醬下去調配，旁邊還附上泰國進口的氣泡飲，讓客人可以自行調整成自己喜歡的口感

涼涼食茶

店家地址：南投縣草屯鎮虎山路742-1號

營業時間：11:00-19:00

連絡電話：049-2327415

粉絲專頁：https://bit.ly/3f59nLM





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