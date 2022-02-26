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4款小農鮮奶任選！手作茶飲「十杯」厚醇甘甜口感打造客製化鮮奶茶

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
珍珠黑糖牧奶
珍珠黑糖牧奶

十杯極致手作茶飲位於員林火車站旁，粉嫩的企業辨別讓人有戀愛般的滋味，「十杯」諧音類似英文”spade”黑桃之意，因此Logo設計成黑桃的樣式，十杯極致手作茶飲以鮮奶茶為號召，強調使用四間牧場的鮮奶供客人選擇，分別是主恩鮮乳(厚乳系)、初鹿鮮乳(甜香系)、柳營鮮乳(濃茶系)、橋頭鮮乳(滑順系)，喜愛什麼口味的鮮奶茶自己決定！

十杯極致手作茶飲二樓有內用座位區，裡面附有插座、WiFi，因此常常高朋滿座，尤其是通勤的旅客最喜歡這樣的手搖飲店，等待火車的同時可以先稍作休息，也蠻多同學在這裡讀書討論功課！每個人對於鮮奶的接受度不同，十杯的做法相當能引起饕客們的共鳴，雖然屬中高價位，但高品質的鮮奶及茶葉，讓消費者還是願意掏錢買單！

珍珠黑糖牧奶以自己熬煮的黑糖為基底，將杯緣淋上一層香氣十足的黑糖醬，再加入滿滿的鮮奶，以及Q彈軟嫩的珍珠，這樣一杯多層次風味的飲品怎不叫人心醉，鮮奶的種類可以選擇，甜度也可做調整，重點是滿滿的鮮奶倒入杯中毫不手軟，平常一整瓶鮮奶喝不完，點上一杯珍珠黑糖牧奶也能補充一整天的營養，誰說喝手搖飲不健康！！

紫米紅豆牧奶
紫米紅豆牧奶

牛奶內加入QQ的紫米及熬煮軟嫩的紅豆，多層次的口感非常豐富，每日現煮紫米搭配飽滿的紅豆，豐富咀嚼感讓人喝起來超滿足，濃郁香Q的配料與濃濃奶香形成美妙的樂章，喜愛喝厚乳口味、甜香口味、濃茶口味或是滑順口味，皆可依個人喜好做選擇，喝起來營養又健康！

維也納紅茶
維也納紅茶

嚴選斯里蘭卡的茶葉泡出的維也納紅茶好香濃，加入由鮮奶油打的甜奶霜，依黃金比列調配出絕佳奶茶風味，上面淋上綿密鹹甜的奶霜，醇厚香醇的口感與奶茶搭配可說是絕配，再加上炙燒黑糖增添了炙燒的香氣，濃厚的奶香味，讓飲品喝起來更有漸層的豐富口感， 讓人喝起來欲罷不能。

【十杯】

店家地址：彰化縣員林市民權街45號

連絡電話：04 8365992

營業時間：週一至週日 10:00–22:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3roBwTS


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