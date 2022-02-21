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台中最親民的賞櫻點！「泰安派出所」夜櫻更夢幻　絕美滿開花期就在228連假

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@w.min1023授權；圖／IG@jaylove791206授權
圖／IG@w.min1023授權；圖／IG@jaylove791206授權

有「全台最美警察局」之稱的泰安派出所，附近種滿一整排八重櫻，每逢櫻花紛飛時顯得浪漫萬分，為台中后里最親民的平地櫻花。而泰安櫻花季日前正式開幕，活動預計2/28，最美花期預計落在本週，若想避開連假人潮也可選擇夜間賞櫻，相對靜謐且夢幻指數更升級。

往年花況。圖／臺中市政府觀光旅遊局
往年花況。圖／臺中市政府觀光旅遊局

現場花況目前已花開超過7成，預計本週最漂亮。圖／IG@w.min1023授權
現場花況目前已花開超過7成，預計本週最漂亮。圖／IG@w.min1023授權

泰安派出所外的櫻花小徑長達百公尺，雖非大園區景點，數十株一併盛放成的桃紅色花海，仍艷麗壯觀，成為在地人每年朝聖必訪。

今年花季開幕式截至2/28，最新花況已開至7成，預計這兩星期能賞見最飽滿的櫻花美景。值得一提的是，由於交通較為便利，泰安賞櫻點屬於熱門場景，平假日都容易吸引大批遊客，大家也可考慮夜晚版的景色，人相對較少之餘，若搭配燈光璀璨氛圍更迷幻，善用雨後積水還能攝下絕美倒影呢！

現場花況目前已花開超過7成，預計本週最漂亮。圖／IG@jaylove791206授權
現場花況目前已花開超過7成，預計本週最漂亮。圖／IG@jaylove791206授權

除了櫻花，泰安附近還有一處落羽松園區，雖非秋季仍不失愜意，每人50元還能入內放空一整天，超適合列入接力的行程。提醒大家截至2月下旬、3月起至3/13的每週六日都需要配合交通管制，泰安派出所內停車場並不開放賞櫻民眾停放，想出發的民眾記得查詢最佳路線、安心賞櫻。

泰安派出所
地址：台中市后里區泰安里安眉路1號

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