日月潭星級湖景、4萬坪歐式花園　南投信義鄉最好拍好吃「療癒景點」

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-12-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 台一生態休閒農場(楓樺台一渡假村)、九蛙疊像、九族纜車站。 近幾年戶外露營⛺️活動盛行，民宿業者腦筋動的很快，懶人露營如雨後春筍般的竄出，對於沒有露營裝備的旅人真的實在太方便啦！只要準備一些簡單的過夜用品，招集三五好友，就可以輕鬆享受豪華露營體驗，睡帳篷、烤肉、在大自然中醒來的放鬆感，不用自己花費九牛二虎之力搭建帳篷！ 走吧！⋯來去山上住一晚😊

台一生態休閒農場(楓樺台一渡假村) | 2 小時

台一生態休閒農場擁有40000坪花園綠地，開業至今30幾個年頭，園區都不斷在更新和進步，一年四季來都很好玩，剛好碰上了12/25～1/3的南投花卉嘉年華開放免費🆓入園，一早抵達時已有許多的遊客，停車場還爆滿了呢！踏入園區映入眼簾花神廟，彷彿置身歐洲花園，怎麼拍都美！ 💰門票有分$80跟$150元，$80的僅入園參觀無折抵，$150的可折抵$100元，沒有要用餐建議$80元的即可！ 🅿️停車💰免費🆓 🈺️營業時間： 平日08:00~17:00 假日08:00~17:00

九蛙疊像 | 30 分鐘

旱災缺水的時候可以在新聞報導上看見「九蛙疊像」，從露出水面的青蛙數量就能得知現在缺水有多嚴重，去年乾旱時有來一趟日月潭，可惜那時沒有來九蛙疊像看一下，記得那時候中部鬧水旱，日月潭也只乾枯到眼望去一片黃澄澄的黃土，感謝近期雨量豐沛讓日月潭又恢復原本的樣貌。 🅿️停車💰免費🆓 🈺️營業時間：24小時

九族纜車站 | 30 分鐘

日月潭纜車連結了日月潭的伊達邵和九族文化村，纜車上可一覽日月潭的米其林三星級湖景，欣賞群山環繞、吹著徐徐微風，非常值得一遊。 🅿️停車💰 大/小客車 $100/台 機車🛵 $20/台 🈺️營業時間： 平日10:30-4:00 週末10:00-4:30

Feeling18(18度C巧克力工房) | 1 小時

來埔里怎麼可以沒有來1️⃣8️⃣度C買巧克力、生吐司、伴手禮、吃冰淋淇、喝咖啡，尤其是Feeling18生吐司（🔥超人氣團購熱門商品🔥），假日要排隊很久才買得到，想要美食就必須要耐心等待，仔細思考🤔，要買什麼好🎤。 🈺️營業時間： 週一～週日 10:00-6:00

山裡面的嵐卡 | 17 小時

約莫出發的半年前下訂了聖誕節當天的太陽帳/4人$4500，有獨立衛浴，也不用擔心共用衛浴人擠人和衛生問題，晚餐為原住民風味餐$400/人，每個懶人帳之間都有著100公尺距離以上，有著足夠的獨立隱私空間，以懶人露營來說CP值算高。 山裡面的嵐卡-嵐卡，布農族語是獵人在山上的獵寮，老闆初衷是想讓人們遠離都市塵囂來到山林裡有個休息地 而打造出豪華版懶人露營⛺️，但夜間山區較寧靜要注意音量哦！這天晚上寒流來襲還下起大雨，霹哩啪拉的雨滴拍打在鐵皮上，帳篷內非常的溫暖，也有除濕機在運作，蛙鳴🐸伴隨我們入眠。💤

先喝道豐原府前店 | 30 分鐘

「先喝道」茶飲體系是由台灣最大的下午茶體系，古典玫瑰園集團於2016年所設立的茶飲品牌，要不是朋友帶我來，還真的不知道古典玫瑰園旗下有經營手搖飲料，玫瑰特調茶千萬不能錯過呀！🌹 🈺️營業時間： 週一到週日 早上10:00-晚上10:00

豐原廟東夜市 | 2 小時

來到台中豐原當然不可以錯過有名的廟東夜市，雖然只有一條不算長的街道，但在這街道上聚集了許多老店，而且說它是個夜市，中午左右就有許多美食攤販開始營業，越晚越熱鬧的廟東夜市，千萬不可以錯過！ 每攤都點1️⃣人份分食這樣才能重巷頭吃到巷尾，其實只要3-4家小吃店肚皮已沒有空間了，走去附近的服飾店挖寶，百貨商場逛逛，然後再來繼續第二回合。

駿咖啡 JIUN COFFEE WORKSHOP | 1 小時

位在豐原太平洋百貨附近巷子裡，正好在"花捲了霜淇淋"對面，將老宅重新整修裝潢，一樓是工作室，旁邊則有樓梯可到二樓用餐，只要購買麵包🥯🍞就可以到用餐區休息&品嚐美味麵包，老闆熱情介紹，招牌是鹽可頌🥐⋯一口咬下，香味四溢，一試成主顧不買會後悔哦！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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