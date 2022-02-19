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不預約去不了！彰化員林「透明空氣」日式禪風咖啡廳　未開幕就爆紅的最美秘境

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／大花說授權、圖右／IG@a.rooo__授權
圖／大花說授權、圖右／IG@a.rooo__授權

彰化員林不只有特色銅板小吃！今年有處隱身巷弄的咖啡廳秘境新登場，2/15最新試營運，本為在地人才知道的新亮點，但隨著美度爆表的和風空間與精緻餐點在IG曝光，未正式開幕就掀起打卡朝聖潮。這家「透明空氣」目前採全預約制，不開放現場候位，有興趣的饕客先手刀筆記，成功訂位後立馬列入彰化一日遊準沒錯。

圖／IG@a.rooo__授權
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座落員林員集路巷末的「透明空氣」咖啡廳，園區充斥日系靜謐氛圍，從裡到外美得讓人屏息。長型建築乃至餐桌、餐盤及餐具巧妙運用淺色系木質建材，深色木柵拉門增加吸睛程度，從室內往外看還有窗框的田園風光，大片落地窗也令陽光自然流淌，採光佳的佈局更舒適也好拍。

圖／大花說授權
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而店內最熱門的場景莫過於餐廳末端六人桌位置，圓弧形的透明窗映照出戶外庭院的景色，左側也剪裁出方形美景，加上應景的樹枝擺設、榻榻米扁凳等，畫面充滿詩意與禪意，隨拍隨美。而每一處讓人手機、相機快門按不停的簡約設計，都出自電影廣告的美術指導劉晉輔之手。

圖／IG@a.rooo__授權
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「透明空氣」提供定食、甜點、茶品及手沖咖啡，目前也收穫正評口碑，作為正餐或下午茶據點都合適。需要注意的是，店家僅接預約客人，開放7日內預訂，為維護周圍環境品質也不提供現場候位，非用餐者無法進入園區，疫情期間尚未開放4人以上團體。

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圖／IG@a.rooo__授權
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透明空氣

地點：彰化縣員林市員集路二段177巷180號
營業時間：11:00-17:00，
注意事項：採預約制（以LINE預約訂位）不開放現場候位
消費方式：最低消費每位（含小孩）400元，可合併計算

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