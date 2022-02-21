在清幽日式庭園包廂大啖美味日料 台中「桃太郎日本料理」享受無菜單料理
(圖片來源：桃太郎日本料理)
桃太郎日式料理有著幽靜雅致的日式庭園，庭院中有著松樹與池塘，環境相當的清幽，店內有許多包廂可以預訂，單人低消$1580起，餐廳提供$1580、$2080、$2580、$3080、$3580等無菜單料理，餐點可依個人喜好做更換，套餐內容有刺身、前菜、蝦蟹料理、牛肉品、旬魚、其他特色料理、功夫湯品、季節鮮果與手作甜點等菜餚，店內也有提供酒品及單點，很適合團體聚餐時前來品嚐。
(圖片來源：桃太郎日本料理)
(圖片來源：桃太郎日本料理)
桃太郎的刺身都是當天從基隆港或日本直送，刺身種類相當豐富，有牡丹蝦、北海道馬糞海膽佐日本湯葉與師傅特調高湯凍、鮪魚、日本紅甘肚、真雕等，肉質新鮮甜美，口感爽脆肉質鮮美，是老饕們的最愛。還有鮮味十足的馬糞海膽，一入口滿滿的海洋香氣在嘴內散開，這可是不能不吃的經典美食之一。
綜合刺身
美國冷藏牛小排紅味噌燒
牛小排油脂豐厚且肉質軟嫩有嚼勁，以炭烤的方式最能將牛小排的風味呈現，粉色的肉質鮮嫩多汁，可先品嚐原味後再包入蔥花、蒽段一起享用，同時也可沾芥末、紅味噌食用，牛小排本身帶著淡淡的味噌香氣，包覆在牛排表面增添風味，就算單吃也很美味。
鮑魚佐日式珍味拼盤
嚴選品質極佳的南非活鮑魚作為主角，與高級清酒燉煮，肉質鮮美Q彈，還有以金箔點綴的日式烏魚子，採用日式熟成手法呈現烏魚子的獨特美味，另有鳳螺、玉子燒及香魚甘露煮，甜鹹的滋味好開胃。香魚甘露煮是嚴選飽卵母香魚，先烤過後與特調滷汁慢火燉煮四天，魚骨皆已融化，整隻香魚都能享用，吃過會懷念呢！
桃太郎日式料理禮盒(圖片來源：桃太郎日本料理)
禮盒使用日式花色的布包裝，帶有濃濃的日式風格相當有特色，有香魚甘露煮、日式烏魚子、鮑魚清酒煮、干貝唇榨菜四種店內招牌菜色可以選擇，禮盒內容物可以自由搭配，退冰即可享用無須再加熱料理，年節過年送禮自用兩相宜。
桃太郎日式料理禮盒(圖片來源：桃太郎日本料理)
店家地址：台中市西區民權路233巷12號
連絡電話：04 23013580
營業時間：週一至週日 11:30–14:00, 17:30–21:00
粉絲專頁： https://bit.ly/34eaXJa
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