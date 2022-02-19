台中市內的綠色秘境！日式文學館充滿詩意　還能享用抹茶巴斯克乳酪蛋糕

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聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖／幸卉森林咖啡 臉書專頁
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順著柳川水岸景觀步道、沿著柳川前行，就能找到位在台中第五市場附近的「台中文學館」。隱身於台中市西區樂群街的巷弄之間，「台中文學館」是由日治時期的警察宿舍修復而成，以展示、研習台中文學為主要目標，以多元的方式來推廣文學。走進了台中文學館，彷彿步入另一個小小的世界，日式木造建築群營造出了懷舊復古的風格，讓人流連忘返。

圖／Readygo
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雖然位在市中心的台中文學館占地不算太大，但是麻雀雖小、五臟俱全，園區內共有常設館、主題特展館、研習講堂、主題餐廳、兒童文學區及行政中心等六棟館舍，館舍內經常舉辦文學相關展覽、講座，可以在開放時間內入內參觀，就算碰巧遇上休館期間，館舍外圍的公園區域也都有開放，可以在附近走走，從外面欣賞日式建築之美。

圖／幸卉森林咖啡 臉書專頁
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圖／ReadyGo
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來到台中文學館，絕對不能錯過在日式建築之間的那顆大榕樹。就像是支撐著整個園區那般，提供所有到訪的遊客們遮蔽的綠蔭，抬頭一看，就能看到它那茂密的綠葉和氣根，為這裡增添了幾分綠意和涼爽，更是能夠感受時光歲月的累積。

圖／幸卉森林咖啡 臉書專頁
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每到了一年一度的台中文學季時，總會在台中文學館的研習教室舉辦文學相關的講座和工作坊，除了文學季的活動之外，假日時台中文學館也會不定期有市集等活動。一到了周末，總會有許多來參觀、散步的人們，如果剛好碰上了市集等活動，更是熱鬧不已，替文學館增添了活力。

轉角微光文創小舖

圖／ReadyGo
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感受完了滿滿的文學氣息之後，如果想帶幾本書或者是一些紀念品回去的話，不妨到特展館內的「轉角微光文創小舖」逛逛，店內有販賣台中市文化局的出版品、文學書籍以及相關文創商品，可以入內翻翻書，也許會找到適合自己的那本書喔！

幸卉文學咖啡

圖／幸卉森林咖啡 臉書專頁
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取自「Nice to Meet You」（很高興認識你）的諧音，幸卉森林咖啡有提供精選的茶飲以及精心手作的甜點，幸卉森林咖啡就位在文學館著名的大榕樹旁、靠自立街的那一側，從咖啡廳內的落地窗看出去，就可以欣賞到榕樹下垂的氣根與日式建築交會而成的風景。在台中文學館散步、看展覽累了的話，不妨到台中文學館園區內的「幸卉森林咖啡」坐下來喝喝茶、吃吃甜點，悠閒的感受周圍的文學氣息以及窗外點綴綠意的日式風情！

圖／幸卉森林咖啡 臉書專頁
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台中文學館

地址：臺中市西區樂群街38號

館舍開放時間：週二～週日 10:00～17:00（館舍之外的公園區域則為全年開放）

連絡電話：04-2224-0875

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