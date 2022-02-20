台中巷弄「吃茶三千」獨棟概念店有試飲區、空中茶園　智能萃茶機是亮點

【圖／文：行遍天下】

隱身南屯區大英街幽靜巷弄的「吃茶三千」台灣概念店，跳脫傳統泡茶的繁複手續，以獨家研發的智能萃茶機LION、近千種客製設定的科技化品茗，拉近人們與茶的距離。

▲「吃茶三千」為茶葉量身打造智能萃茶機，精準設定客製的茶飲種類。

獨幢老屋改建的空間，有展覽間、用餐區和體驗教室，最特別的位於一樓的品鑑區，除了職人茶師解說海拔2,000多公尺的梨山烏龍茶，還提供5種焙度的茶湯供旅客品茗。

▲「吃茶三千」改造了逾40年老屋，打造獨幢的美學與文化空間。

▲紅磚牆面呈現質樸的文青風。

▲南屯區的「吃茶三千」品鑑區，可以試飲5種焙度的梨山烏龍茶。

另一個驚喜是還原高海拔山區茶葉的生長環境的空中茶園，漫步其中，帶領喝茶文化進入一個新境界。

▲「吃茶三千」直接在都市的老宅頂樓，複製一座高海拔山區的空中茶園。





店家資訊

吃茶三千台灣概念店

地址：台中市南屯區大英街607號

電話：04-2328-5535

時間：10:00-22:00





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