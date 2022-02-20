台中巷弄「吃茶三千」獨棟概念店有試飲區、空中茶園 智能萃茶機是亮點
【圖／文：行遍天下】
隱身南屯區大英街幽靜巷弄的「吃茶三千」台灣概念店，跳脫傳統泡茶的繁複手續，以獨家研發的智能萃茶機LION、近千種客製設定的科技化品茗，拉近人們與茶的距離。
獨幢老屋改建的空間，有展覽間、用餐區和體驗教室，最特別的位於一樓的品鑑區，除了職人茶師解說海拔2,000多公尺的梨山烏龍茶，還提供5種焙度的茶湯供旅客品茗。
另一個驚喜是還原高海拔山區茶葉的生長環境的空中茶園，漫步其中，帶領喝茶文化進入一個新境界。
店家資訊
吃茶三千台灣概念店
地址：台中市南屯區大英街607號
電話：04-2328-5535
時間：10:00-22:00
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言