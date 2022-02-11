台中媽祖國際觀光文化節宮廟展演 元宵登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】宮廟風華鬧元宵！台中市政府文化局主辦「2022台中媽祖國際觀光文化節系列活動」，將於2月14日元宵節前夕在台中樂成宮、2月15日元宵節當天在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮，邀請台中優質表演團隊及當紅藝人登台演出，與民眾歡度小過年！原訂2月11日大里杙福興宮活動場次則延期辦理。

▲2月15日元宵節當天晚上大甲鎮瀾宮有一系列精彩節目。 圖：台中市政府文化局／提供

文化局表示，台中媽祖國際觀光文化節自縣市合併後迄今已有12年，活動場域遍及山、海、屯及城區，透過多元展演活動讓各區媽祖民俗特色形成亮點，交織成瑰麗的城市信仰圖畫，也將民間信仰深厚的文化內涵在地扎根，讓傳統民俗的藝術與文化持續傳承。

今年的「宮廟風華」系列活動，已於2月3日由新社九庄媽場次率先邀請「明華園日字團」演出「青陽大大爺」打頭陣，陸續於全市12座宮廟熱鬧展開；2月14日在台中樂成宮由皇家兒童舞蹈團、黃裕翔與吳柏毅、宇熙慢飛寶貝戰鼓隊及九天民俗技藝團演出。

2月15日元宵節當天晚上7時在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮、大庄浩天宮同步開演，眾多台中在地團隊接力演出。其中，大甲鎮瀾宮場次規劃於順天路和蔣公路口舉辦，邀請葫蘆墩Smile太鼓團、台中舞蹈團、迷思魔幻劇團、靈魂頑童舞蹈團、Riona創意整合樂團等登台表演，並邀請深受民眾喜愛的歌手吳俊宏、朱海君於現場與民眾歡度元宵佳節；大甲鎮瀾宮當天也將舉行筊筶儀式，向媽祖請示起駕日期。

此外，大甲鎮瀾宮場次更準備12組猜燈謎獎品送給參與民眾，當天民眾至服務台填寫問卷即可兌換限量大甲媽祖金箔卡，活動現場按讚關注粉絲專頁，還有機會獲得限量大甲媽祖資料夾。其他宮廟場次也有舉辦摸彩活動，開場前1小時於服務台發放限量摸彩券。

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