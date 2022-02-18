30元排骨飯、25元碗粿內餡有肉！彰化員林13間平價小吃美食 走跳第一公有市場

彰化員林第一公有市場的周圍一直以來是Ann和榜哥懷念的區域，以前在傳統產業公司上班時，拜訪客戶的空檔就常常來這吃吃喝喝填飽我們的五臟六腑，這一次就帶著玉米姐姐來員林第一公有市場的周圍吃吃喝喝啦！

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彰化員林第一公有市場鄰近員林公園、員林市公所、火車站等，開車前來的朋友，火車站旁有付費停車場或是可將愛車停至市公所前的付費停車場、鄰近周圍的路邊停車格等；而搭乘火車來的朋友，從火車站出來後步行約莫10分鐘即可到達。既然交通問題解決了，當然就要開始吃喝，這次就直接分享了13間平價小吃給你們參考囉！

●柳家肉圓紅油抄手

位在中正路上的柳家肉圓紅油炒手也是在地員林人晚餐消夜的選擇之一，餐點選擇種類很多樣，份量以及價位都還可以。

這天我們點選了一份小份35元的紅油炒手以及一份35元的肉圓，Ann喜歡他們家每天手工現包的紅油炒手，雖然說小小顆的，但內餡的味道很夠，再搭配他們家的有一點點辣度但麻香味很夠的辣椒醬真的很不錯；肉圓的話就算中規中矩，整體來說還算不錯，有機會可以來品嘗看看。

柳家肉圓紅油抄手

營業時間：17:30~01:00

營業地址：彰化縣員林市中正路298號

營業電話：04-8354567

●秋 炒蚵仔麵

位在市場博愛路與民生路轉角處的這家”秋 炒蚵仔麵”是不少在地人都很推薦且喜歡的小吃攤，早上7點半營業到晚上8點，真的可以從早吃到晚，而來到這用餐當然就是要選擇蚵仔系列的餐點，因為這是他們家的招牌。

這天我們點選了一份70元的蚵仔煎以及一份70元的炒蚵仔麵，蚵仔煎皮煎得酥脆，蚵仔的份量給的也算多；炒蚵仔麵份量算大份，但蚵仔的量可能是因為快打烊了，所以沒有像Google評論上所說的很多又大顆，味道也淡了些，但整體CP值來說還算可以喔！因為蚵仔的新鮮度很夠，沒有臭腥味！

秋 炒蚵仔麵

營業時間：07:30~20:00

營業地址：彰化縣員林市博愛路12號

●全品豆花

位在中正路與民生路轉角處的全品豆花在員林市區來說也算是老字號的豆花店，而這家豆花店可是榜哥同事他們家所經營的，有賣豆花、仙草、湯圓等，冷熱都有，所以不論夏天冬天都可以來享用！

這天榜哥同事”小帥哥”有電話聯絡要我們選擇他們家很好吃的薏仁、花生、芋圓等等，但最後我們兩個只點了一碗小碗的35元綜合豆花，內有粉圓、花生、紅豆、綠豆、大豆等，湯汁還可以選擇有加薑汁，整體來說價格平實，用料也很實在喔！

全品豆花

營業時間：17:00~23:30

營業地址：彰化縣員林市中正路344號

營業電話：0919-690696

●員林蕃薯市蜜地瓜烤地瓜

榜哥每次只要來到員林就一定會來這番薯市買烤地瓜，地瓜種類有紅地瓜以及黃地瓜可以選擇，不論紅或黃都很甜很鬆很好吃，最特別的是買烤地瓜還會搭贈菜脯，讓你可以一口地瓜一口菜脯配著吃，甜鹹甜鹹的味道，讓你地瓜吃再多也不會覺得很膩口，另外他們也有賣蜜地瓜、番薯片等喔！

員林蕃薯市蜜地瓜烤地瓜

營業時間：10:00~20:00(週二公休)

營業地址：彰化縣員林市光明街217號

營業電話：04-8326009

●番薯市八寶圓仔冰

位在員林蕃薯市蜜地瓜烤地瓜對面的這家八寶圓仔冰在員林也是人氣夯店喔！店內提供的餐點種類很多樣可以選擇，但大部分的客人都會點上一份燒麻糬以及一碗八寶圓仔冰，這兩樣的價位都是35元。

燒麻糬口感還蠻Q，芝麻花生香氣十足不會讓人覺得甜到膩口；而八寶圓仔冰的料給得也很實在，重點也不甜喔！

番薯市八寶圓仔冰

營業時間：12:00~23:00

營業地址：彰化縣員林市光明街216號

營業電話：04-8336245

●彰化劉肉圓

位在員林影城旁的彰化劉肉圓在市區內也算是有名的人氣店家，這天我們點了一份肉圓及一碗貢丸湯，肉圓一份35元，還算大顆，皮有點厚但很扎實實且Q彈、內餡的肉扎實也算多還帶點筍丁，且整體的味道不會太重也不會太鹹，留一些肉末及醬料淋上一碗加點的貢丸湯的湯頭，肉圓二吃的概念真的很不錯喔！

彰化劉肉圓

營業時間：10:00~21:00

營業地址：彰化縣員林市南昌路37之5號

營業電話：04-8360953

●員林幸福潤餅

來到員林第一公有市場周圍走跳當然不能錯過幸福潤餅，一份50元的潤餅雖然說價位有點偏高，但用料還算實在，口味除了葷素之分，還有辣味、芥末、無糖等可以選擇，而常在吃潤餅的Ann和榜哥很少吃到包瘦肉(肉燥味道)的潤餅，包法也跟我們北部的包法略有不同，整體來說我們還蠻喜歡這家的潤餅。

員林幸福潤餅

營業時間：08:30~19:00(週三公休)

營業地址：彰化縣員林市博愛路23-1號

營業電話：04-8334402

●火拉仔麵米苔目

其實走在博愛路上拉仔麵以及米苔目的店家多到不像話，密集度超高的，感覺每家都很強，重點是價位很便宜，於是就隨機選了這家火拉仔麵米苔目來品嘗看看！拉仔麵以及米苔目都是一碗30元，我們另外再點20元的油豆腐以及一份店家很自薦的赤肉尾，而這份則是35元。

在這也真的很推薦他們家的赤肉尾，肉質柔軟又細緻，而麵類的湯頭好喝，不會讓人喝了口很渴，重點是店家的態度很親切好熱情。

火拉仔麵米苔目

營業時間：07:30~17:00(週四公休)

營業地址：彰化縣員林市博愛路17號

營業電話：04-8329008

●王爺宮後第一炸粿、蚵嗲

位在火拉仔麵米苔目斜對面的這家王爺宮後第一炸粿、蚵嗲也是市場內的人氣夯店，每每中午經過就可看排隊人潮沒停過，商品價位便宜又好吃！

這天我們僅買一份20元的炸粿跟一份45元的蚵嗲，超推他們家的蚵嗲，料多實在且蚵仔很肥美，冷了吃也好吃，買回家當點心真的很適合！

王爺宮後第一炸粿、蚵嗲

營業時間：08:00~20:00(週二公休)

營業地址：彰化縣員林市博愛路2號

營業電話：0926-278947

●東門賴家碗粿

說真的會知道這家店是看到長長的隊伍，所以我和榜哥當然也跟著來排隊朝聖。商品種類蠻多有芋蔥、碗粿，蘿蔔糕還有肉粽及湯品可以選擇，內用位子不多，當天我們直接就外帶在邊邊立馬開箱來品嘗。

點了一份25元的碗粿以及一份25元的蘿蔔糕，碗粿的口感紮實又綿密，上面灑上香氣十足的蘿蔔乾，也完全想不到內餡還有包肉耶！而蘿蔔糕一樣口感綿密扎實，搭配上店家獨家的醬汁真的很不錯！重點是價位便宜又好吃，難怪這麼多人排隊來買他們家的銅板美食。

東門賴家碗粿

營業時間：07:00~14:30

營業地址：彰化縣員林市民生路76號

營業電話：04-8326433

●二郎木瓜牛奶

在地老字號的二郎木瓜牛奶，所有飲品都是用水果現榨，種類選擇很多樣，真材實料且價位不高喔！木瓜牛奶一杯45元，西瓜汁一杯35元，西瓜汁一下下就被玉米姊姊秒喝完；木瓜牛奶建議少糖會比較適合。

二郎木瓜牛奶

營業時間：10:00~00:00

營業地址：彰化縣員林市民生路100號

營業電話：04-8332633

●好胃口胡椒餅

Ann的放在口袋名單內好久的”好胃口胡椒餅”終於讓我吃到啦！下午兩點才開始營業，營業沒多久排隊人潮就不斷地湧入，不少人一次都買上10個以上。

好胃口胡椒餅一個40元，皮薄且烤得很酥脆；內餡料多又實在偶爾還有湯汁流出，蔥味很夠很香，目前是Ann和榜哥心中第一名的胡椒餅！

好胃口胡椒餅

營業時間：14:00~20:00(週四公休)

營業地址：彰化縣員林市中正路475號

營業電話：0932-684380

●員林台北小吃

若有在員林待到下午4點之後，那絕對不能錯過位在廣寧宮前的這家員林台北小吃，因為他就只賣晚餐的時段，價位便宜又好吃，CP值真的高到破表。

排骨飯只要30元，滷肉飯只要20元，就算是改成便當，排骨便當也只要50元，是不是很便宜？排骨飯的排骨滷得很有味，飯還會淋上控肉的醬汁；魯肉飯也很夠味，榜哥說都可以配上兩碗飯來吃，用餐時間可是要排隊喔！

員林台北小吃

營業時間：16:00開始營業

營業地址：彰化縣員林市中正路355-365號

營業電話：04-8374096

Ann和榜哥介紹這麼多家來到員林第一公有市場周圍周圍的平價小吃美食，但還是有幾家因為我們真的吃不下或是公休而沒前往拜訪，是有點可惜，但也讓我們保有著下回再來彰化員林吃吃喝喝的好理由。推薦大家假日有空就找時間來員林市區吃吃喝喝，真心推薦員林蕃薯市蜜地瓜烤地瓜、東門賴家碗粿、彰化劉肉圓、好胃口胡椒餅、員林台北小吃的排骨飯等等，找時間我們還會再到員林吃吃喝喝！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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