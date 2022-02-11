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說好話、聽音樂讓櫻花美麗綻放 「九族櫻花祭」盛大開展

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罕見的台灣雪櫻（白色戀人）。　圖：九族文化村／提供
罕見的台灣雪櫻（白色戀人）。　圖：九族文化村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天就是要賞花，不用出國就能享有五彩繽紛的櫻花雨！讓人期待的九族文化村櫻花季，已經正式展開囉！以詩歌讚美櫻花並對櫻彈琴，在櫻花樹上掛上稱讚櫻花的好言好語掛牌，除了祝福賞櫻的遊客平平安安，也希望園區的櫻花開得更美更漂亮，並宣告櫻花祭最佳賞櫻期開始了。

▲對著櫻花樹鼓勵、說好話，護持櫻花欣欣向榮。　圖：九族文化村／提供
▲對著櫻花樹鼓勵、說好話，護持櫻花欣欣向榮。　圖：九族文化村／提供

九族文化村表示，九族的櫻花一向都有專人照顧，除了澆水施肥驅蟲之外，並定期跟櫻花鼓勵、說好話，也常常給櫻花欣賞美妙的音樂，每年立春時舉辦櫻花供養的儀式，很特別的透過大祭師在樹上綁上魷魚乾誘鳥，然後以茶米酒奉祭櫻花，以示待大自然和諧共生的精神，透過引來小鳥，帶來天神的旨意，護持櫻花欣欣向榮，這是九族文化村對待櫻花和大自然給予的守護與感恩做法。

22年前始創櫻花節慶活動的九族櫻花祭是台灣櫻花祭的起源地，不僅打造了台灣第一夜櫻、也是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地，持續每年吸引超過三十萬人的賞櫻遊客人潮，堪稱是台灣最大的賞櫻盛會。

▲配合花期，櫻花季自2/6～3/7可見到多個櫻花品種陸續綻放美姿。　圖：九族文化村／提供
▲配合花期，櫻花季自2/6～3/7可見到多個櫻花品種陸續綻放美姿。　圖：九族文化村／提供

今年櫻花祭活動配合花期，從春節過後即展開，在2/6～3/7期間陸續將有八重櫻、吉野櫻、台灣雪櫻（白色戀人）和富士櫻盛開登場，其中品種以八重櫻和富士櫻數量為大宗，佔約全數五千多棵櫻花的近八成，特別值得一提的台灣雪櫻，這是由台灣農業專家新培育出來的白色重瓣新品種櫻花，並由九族文化村獨家引進，相當罕見，去年首度曝光後，馬上吸引了大眾的目光，九族文化村還特別為這這個白色的本土櫻花舉行公開命名和票選，最終決定命名為台灣雪櫻（別名白色戀人）。

今年的九族櫻花祭，規模盛大，目前園區也規劃了許多日本風格的拍照的布置場景，包括新的祭典燈座、紫藤七福神社，還有大受好評的夜櫻燈光，並有日式浴衣出租的服務，提供遊客打卡拍照留念。

▲九族文化村櫻花季開跑，還有一系列精彩表演活動。　圖：九族文化村／提供
▲九族文化村櫻花季開跑，還有一系列精彩表演活動。　圖：九族文化村／提供

▲除了浪漫的櫻花美景，還有許多藝術佈置也成為打卡熱點。　圖：九族文化村／提供
▲除了浪漫的櫻花美景，還有許多藝術佈置也成為打卡熱點。　圖：九族文化村／提供

活動期間，九族文化村也安排了許多的節慶表演節目，包括西川家族的舞踊演出、鼓之舞/芸逸太鼓、青年高中舞團熱舞、yosakoi快閃遊行、夜舞祭、火舞等多項精彩演出，魚池鄉公所也有配合在2/28和3/4有二場櫻花茶會，邀請遊客免費入席在櫻花樹下品評魚池鄉紅茶並賞花，2/26有一場魚池咖啡與詩人的對話的文學活動、2/26-2/28則有大型的小農市集，集合魚池鄉、國姓、埔里和仁愛四鄉鎮的農特產展銷。

魚池鄉公所表示，魚池鄉的櫻花以九族文化村最負盛名，每年都吸引許多遊客來賞櫻，因此也特別藉此最好的機會來推廣魚池鄉的三寶加一咖。 日月潭國家風景區管理處也表示日月潭轄區有許多賞櫻的好地方，其中九族文化村就是在管理處輔導下最早開始推動賞櫻的地方，也算是全台灣櫻花祭的起源地，遊客可以搭乘纜車、以水、陸、空3D獨特的方式來賞櫻。

值得一提的是，近年野餐風氣興盛，九族文化村特別推薦一款尊爵雙人野餐組合套票，遊客可以在網路售票平台預購，所有的提袋、餐盒、酒水、水果和地墊都幫你準備好，屆時選擇在櫻花樹下與家人或三五好友，一起在櫻花樹下賞櫻。

根據中央氣象局和農委會農試所的櫻花開花預測，今年八重櫻盛開期落點約在2月中旬，可到九族櫻花祭的即時花況網頁看櫻花開的現況，安排賞櫻行程。

九族櫻花祭活動官網：https://www.nine.com.tw/page/activity/index.aspx?kind=1&lang=TW

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