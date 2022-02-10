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2022情人節夢幻打卡點　「石岡情人木橋鬱金香花展」繽紛花海超浪漫 最後倒數ing

大海愛上藍天旅遊日記分享 / 文、圖／大海愛上藍天

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誰說浪漫一定要花大錢，石岡情人木橋推出紫見石岡浪漫花漾園區，集夢幻於一身有紫藤花廊道、紫雨傘愛情隧道、紫藤花鞦韆、紫色夢幻花瀑、愛心花圈、飛耀石岡熱氣球、還有鬱金香花海，讓我們免出國，在台就可以欣賞荷蘭庫肯霍夫花園，絕美夢幻裝置藝術超浪漫的，這些全都免費參觀，成為台中最新約會景點。

滿滿五顏六色鬱金香將石岡點綴五彩繽紛，成為2022最美的花季盛事～

2022石岡鬱金香展，展出時間1月30日至2月15日，喜歡花的朋友要保握最後時間前往觀賞～

園區不大，但每個角落都讓人驚喜，首見超大愛心花圈

裡頭有滿滿的粉紅花朵，還可以走進去，超浪漫的～

石岡情人木橋最新活動－鬱見山城－石岡情人木橋鬱金香花展

最新美拍景點1.紫雨傘愛情隧道

石岡情人木橋化身紫雨傘愛情隧道，可以跟心愛的心一起手牽手走過～

最新美拍景點2.紫藤花廊道

最新美拍景點3.紫藤花鞦韆

最新美拍景點4.紫色夢幻花瀑

來這裡不僅可以欣賞最新紫色藝術裝置，還可以欣賞滿園盛開的鬱金香，且不需收取任何費用就可以享受大自然的美景

2022/2/6最新花況分享

情人節不知去那的，就來石岡情人木橋感受花海浪漫吧～

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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