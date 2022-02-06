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白天有壯麗瀑布、晚間有燈會！走逛「品味南投」再賞百花齊放

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春節期間竹山鎮瑞龍瀑布景區開放。　圖：南投縣政府／提供
春節期間竹山鎮瑞龍瀑布景區開放。　圖：南投縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】南投縣春節期間百花盛開，信義鄉草坪頭、九族文化村、暨南國際大學等地正值櫻花花季，杉林溪則有鬱金香與櫻花，民眾可趁春節期間來南投賞花，吸收芬多精，大步健行或騎自行車悠遊；運動過後當然不能錯過南投的優質好湯，歡迎大家到埔里、北港溪及東埔 3大溫泉區泡溫泉，同時品嚐在地特色美食。

南投縣長林明溱表示，農曆春節國姓鄉橋聳雲天及竹山鎮瑞龍瀑布景區開放，歡迎大家來賞綠雕，走在瑞龍瀑布觀景台，欣賞壯麗瀑布。還可順道到南投市貓羅溪畔，搭乘小火車欣賞花海及大型裝置藝術，體驗SUP的魅力。晚間更有精采的的「南投燈會」，除了有超過16個以上的主題燈區，也有無人機、煙火秀及水舞劇場表演，走逛「品味南投」展，採購南投優質的好茶、咖啡及伴手禮，春節走春來南投絕對是您旅遊的首選。

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春節 瀑布 賞花

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