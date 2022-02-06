白天有壯麗瀑布、晚間有燈會！走逛「品味南投」再賞百花齊放

霧峰區是早期的文化重地，孕育台灣民主的重要場域，由昔日台灣民主殿堂重新打造的立法院民主時刻館、眷村轉型的花園城市光復新村、一釀成名的霧峰農會酒莊，都是文化底蘊豐富的景點。

2022-02-06 09:00