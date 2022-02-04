台中火車站唯一川味素食！招牌酸菜魚、麻辣乾鍋、川味拉麵必點

台中火車站美食又一發~鐵鹿大街新開了一家超好吃蔬食料理~斐得蔬食川味好下飯，招牌酸菜魚、麻辣乾鍋、川味拉麵系列、還有各種素食套餐…口味多元，搭車要吃美味的素食料理不必再跑超商，美食街裡就有好吃的斐得蔬食。

斐得蔬食川味好下飯地點

斐得蔬食川味好下飯是鐵鹿大街裡唯一的素食專賣櫃位，就在一樓美食街的正中間位置目標明顯。川味好下飯繼高雄火車站美食街之後，台中火車站美食街是第二家分店，未來會陸續在全台火車站美食街設點。

川味好下飯沒有專屬內用區，點餐後直接到對面的公共區域找位子坐，相當方便。

川味好下飯菜單

川味好下飯是斐得蔬食的品牌之一，以素食套餐為主，也有拉麵，滿足全素/蛋奶素/五辛素/蛋素的需求。愛吃川味重口味帶辣的菜色還是不辣的選項通通有，一套大約200元上下，免服務費CP值蠻高的。

川味好下飯優惠

川味好下飯不定期推出優惠活動，之前我們吃過斐得蔬食好吃的調理包這裡也買得到。目前優惠買5送1還有漂亮的包裝盒，當伴手禮也很適合。

除了調理包買5送1，還有滿額集點送。

川味好下飯推薦餐點

上餐速度蠻快的，餐點到齊速速來張大合照打卡，看起來好好吃喔。

四川麻辣乾鍋套餐(全素) 218元

套餐內容：主餐增量50%、還有全素小菜、米飯、飲料。

打開鍋蓋立刻聞到麻辣香氣，四川麻辣乾鍋的內容不少，一大鍋很有料。

百頁豆腐、麵腸、素漢堡肉、豆皮、馬鈴薯、蓮藕、金針菇、高麗菜、花椰菜、黑木耳、香菜…每一種都很入味，味道香麻但卻不會嗆辣，溫和的辣度吃起來很順口。

我個人很喜歡素漢堡肉，軟綿的口感吸飽乾鍋香辣醬汁好好吃！還有蓮藕、跟馬鈴薯片、豆皮也很讚~一整鍋都好下飯。這樣一套份量不少，連男生也能吃得飽。

川味酸菜魚套餐 (全素) 218元

酸菜魚上桌後打開蓋子就聞到酸菜香氣，比麻辣乾鍋還要香~還沒吃就讓人流口水。

酸菜魚的魚片是店家自己製作的素魚片，口感紮實不會軟爛，吸飽酸菜魚湯汁，辣、香、酸之外還會回甘，越咬越好吃，這個素魚片有驚喜。

這一鍋川味酸菜魚的用料也不少，有好多蔬食在裡頭。整鍋酸菜魚的風味濃厚非常重口味，裡頭的配料都很入味，完全是白飯殺手~我們一下子就把白飯吃光光。

我好喜歡酸菜魚的酸豆風味，天然食材酸度夠入喉還會回甘。不過因為比較重口味，不建議直接喝湯，搭配白飯比較適合。

酸菜魚裡頭還有寬冬粉，不會太過軟爛，Q彈的口感大口吃有滿滿湯汁很過癮耶~這鍋酸菜魚越吃越涮嘴，會一口接一口停不下來。

套餐有附三樣全素小菜，品項依當天新鮮進貨為準，我們今天吃到的是高麗菜、小白菜、南瓜，調味很清爽，搭配重口味的主食剛剛好。

飲料是檸檬茶，我們以前就喜歡斐得蔬食的檸檬茶，上頭看到一點一點的都是新鮮檸檬榨汁，雖然是附餐，但完全不輸手搖飲店。

香飄百里辣油潑麵 (蛋素) 189元

重慶口味素食拉麵好特別喔，我們第一次吃到，一入口就讓人驚豔！

秘製素叉燒吸附濃厚湯汁，味道香麻好好吃。溏心蛋口感軟嫩也很有水準，如果要吃全素的朋友，可以點餐時把蛋換掉。拉麵必備的筍乾、豆芽菜、黑木耳也很有味道，這一碗拉麵視覺味覺都有滿足啊～

濃郁的湯頭用大量蔬菜加上燕麥粉熬煮而成，油潑麵的香氣主要是花椒的麻，又香又麻超級正點！

拉麵麵條口感不會軟爛還帶有Q度，吸飽湯汁相當入味，沒想到素食的川味拉麵這麼好吃~有驚喜！！

饕餮小李耍雙椒麵 (全素/蛋素) 199元

這道雙椒麵很特別，用青辣椒與紅辣椒炒製成獨特辣醬基底，再熬製成鮮美的湯頭，是台中車站店獨家口味，推薦必點。

拉麵湯頭非常濃郁，不過味道比較重一些，單喝湯我覺得會太鹹，要請店家加點清湯比較剛好。

雙椒麵整個味道鹹、香、麻、辣好過癮，是今天拉麵口味中我們最喜歡的。愛吃麻辣風味的朋友非常推薦點這道好吃的川味素食雙椒拉麵。

麻油蹭一碗來 (五辛素/五辛蛋素) 169元

這碗麻油拉麵不僅素叉燒香氣十足，連拉麵裡頭的蔬菜也很入味，蒜香與麻油香好迷人～

我發現川味好下飯的拉麵都很濃郁味道非常香，麵條吸飽蒜香與麻油香，滋味很正點，跟前面兩碗辣味拉麵的滋味又不一樣。這碗麻油拉麵沒有辣度，不吃辣的朋友可以選這碗。

單點 素雞排 60元

杏鮑菇有醃過蠻入味的，外面再裹上酥粉油炸，整個不會太油膩，乾爽又香酥的口感好好吃喔～大推！

單點 烤肉 49元

這道素烤肉是照燒風味吃起來味道比較甜一些，QQ的口感越咬越甜，喜歡吃甜一些的朋友可以試試這道素烤肉。但是跟前一道素雞排相比，我個人比較愛素雞排。

斐得蔬食川味好下飯整體心得

台中火車站美食街終於有好吃的素食櫃位，而且還吃的到少見的川味素食有夠讚！我們今天點的酸菜魚、麻辣乾鍋跟拉麵都好吃，尤其拉麵有驚喜三種風味我們都很喜歡。整體來說，餐點好吃份量足一份200元上下，以美食街的價位來說CP值蠻高的，以後要吃美味素食不必再屈就便利商店，到斐得蔬食川味好下飯可以吃得更開心。

斐得蔬食川味好下飯台中火車站店

粉絲團：川味好下飯台中火車站店FB

地址：台中市中區台灣大到一段1號1樓A22 (地圖)

電話：04-35097338

營業時間：10:30~21:30

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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