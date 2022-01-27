迎接虎年走春假期 日月潭名勝古蹟翻新修復

【旅奇傳媒/編輯部報導】去年遭逢疫情警戒，日月潭國家風景區管理處仍積極進行各種觀光旅遊環境整備工作，如即時完成日月潭碼頭及浮排營運設施修復工程，營造高品質之船遊及旅運環境，歡迎民眾趁年假時前來走春賞景。

今年啟用整修的亮點，包括向山遊憩區啟用一座嶄新「看見拉魯」觀景台，利用正對拉魯島的絕佳位置，於平台設置一座猶如小山的「島體」，再輔以「借位」 手法，將水面上的拉魯島與「島體」連接起來，再現昔日水庫未建成前，拉魯島猶如「潭中山」的樣貌，創意遊憩體驗，讓人耳目一新。

同時修復完成「水蛙頭平台」，以九蛙為圓心，在湖面上形成優美 的圓弧，讓遊客可以從各種角度，以九蛙為主角，日月潭湖光山色為背景，捕捉日月潭新八景之首－九蛙疊像之美，並以格柵式地板設計，確保高水位時遊客的安全並增添親水樂趣，此平台拉近與九蛙的距離，遊客不用再冒險翻欄杆也能欣賞九蛙之美。

除了上述旅遊亮點，以及日月潭其他的名勝古蹟，為鼓勵遊客分流，並持續發展各種旅遊主題，包括水陸空3D遊程、運動賽 事節慶、茶文化體驗、部落觀光、鐵道旅 遊、森林及農村旅遊，遊客除造訪日月潭 外，並可至埔里、集集、車埕等地及日月 潭觀光圈，欣賞美景、體驗在地特色物產 並進行體驗活動，盡情探索城鎮風貌及自 然人文特色。

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