台中之光！米其林雙獎得主「澀sur」　現代台菜美味又獨具創意

有沒有聽說過一間餐廳，用的油品竟然都是自己做的？這麼耗工的東西，卻有所堅持。而立之年的老闆兼主廚，是道地台中人。也是獲得2021米其林一星+最年輕米其林主廚獎的一家餐廳。這家餐廳叫做澀 sur-，我們覺得從外觀還有網路的行銷來看，他們還蠻低調的。

我們透過他們的線上訂位系統，提前一個月左右完成了預約，不需要額外付訂金。

澀 sur-

地址：台中市北區育德路201號

電話：04 2203 7830

營業時間：週一二公休; 週三18:00-22:00; 週四五六 12:00-14:30 ; 18:00-22:00

FB：https://www.facebook.com/SurCuisine

店內不大，最多容納14個客人。環境很乾淨也很明亮，帶點內斂又復古的風格。

不知道有沒有二樓，上面那個欄杆好喜歡，超復古的。

2016年誕生的澀，老闆超年輕，到底如何得獎，進來看環境就覺得厲害。開始期待等一下的菜色。

服務人員都很親切也都很專業，在菜單介紹還有每道食物的簡介都清楚、簡潔、有重點。

大約一季會換一次菜單，這次的淡墨大約會維持到2月初左右，年後應該就會有新菜單。價格可能會因為食材或是特色不同有所更改。我們這次的菜單是10道主菜一人2200，需外加10%服務費，酒水另外算。

開始了，就等主菜們上桌囉。

青草茶加山當歸，杯子裡面有先倒入百里香油， 尾韻會有一點苦甘苦甘的感覺，喝起來很舒服。顏色略深看起來有點油，但入口很順，讓人意外的馬上喝完。

台灣小點。肉捲的部分吃起來口味偏重，鹹度有一些，餅皮屬於偏軟的口感，上面有蔥還有脆口的紫高麗菜。

食材都是善用台灣在地食材，口感呈現上吃的出台菜元素在裡頭。

蛤蜊絲瓜小塔搭配豆薯脆皮，吃起來很清爽，絲瓜還有蛤蠣的質感吃起來滑嫩，不會有腥味也略帶一點酸酸的口味，蛤蜊很飽滿。

店家自製豆漿麵包，剛上來的時候連碗都是熱的，麵包燙手但不燙口，好吃！撕開還有熱氣。麵包外酥內軟，附的是味增奶油，上面有灑上一些玄米。 可以單吃了或者是沾奶油吃也很好吃。

很想問可以早餐來外帶這個嗎？哈哈。sorry人家中午才開哦！

這是另外點的無酒精飲品，桂花鳳梨搭配新鮮紫蘇， 是比較清爽的搭配餐點飲品。

白鰭魚，採用魚背肉的部位，黑色的是黑蒜醋醬。 新鮮好吃有點類似半熟的生魚片概念，上面還有明太子。

攤開是這樣，明太子搭配白鰭魚肉真的超match。

炸地瓜，最底下有一些穀物，裡面還有炸牛蒡絲和菇類，算是很豐富的一道餐點。地瓜絲吃起來軟嫩且溫度剛剛好，口味吃起來甜度也剛好，是一道甜鹹綜合的餐點。

炸地瓜在這裡。

餛飩，裡面是透抽還有墨魚塊，也有川七菜在裡頭，湯頭是話梅和魷魚去煮，裡面有花椒油，嚐得到辣辣麻麻的感覺。 服務人員建議先喝湯頭在吃主食，湯頭最後也都可以喝完哦。

打開後覺得特別，好像拆禮物的感覺。透抽和墨魚。

午魚，吃起來外皮有點像炸過的，口感酥脆，肉質軟嫩。很像海苔的綠色葉片是用秋葵下去製作的，可以想像的出來嗎？然後再加以調味。

午魚口感紮實中又軟，你的嘴巴和鼻腔會告訴你這很新鮮。

底下是米型麵，吃起來有種滑嫩的口感，醬料是東南亞口味的醬汁， 裡面有參巴醬還有南瓜、堅果類下去調製而成。超特別的。

鹽麴鴨胸，有先熟成三天，鴨胸因為不是全熟的，吃起來有一種很像在吃牛排的口感，蠻厲害的！旁邊有附片的很薄的蘿蔔，吃起來口感脆口，很需要刀法的功夫配菜。旁邊附的橙皮有中和鴨皮炙燒過的焦味。

酒釀蘋果冰淇淋，底下有柚子果凍和香草醬， 噴上桂花純露會有一點香氣， 鹹甜交錯的口味蠻好吃的，且層次感豐富。

底下冰淇淋讓這個中午劃下完美的10道菜色。

然後你以為沒了的時候⋯⋯還有哦！

蕎麥楓糖冰淇淋，最上面的是芝麻蛋白脆片。底下冰淇淋也好好吃好搭配的味道。淡淡的香甜味，卻不膩口

輕輕一敲即可把芝麻蛋白敲碎一起和冰淇淋享用。

日式和果子，用米粉蒸製的桂蘭糕做成菊花的造型，裡頭包的是栗子餡。吃起來是蠻傳統的中式糕點， 也蠻像豆沙餡的口感。熱拿鐵喝起來是中深培風味， 比例上咖啡味很濃厚但是不會有苦韻。

費工的中式甜點，如果帶長輩來絕對滿意。

以上就是在澀sur的用餐經驗，我們兩人都吃的超滿足！米其林一星真心覺得厲害。偶爾犒賞一下自己是值得的～也沒想到台菜竟然可以這麼的現代、有創意。下次有機會還要再訪。以上食記就給大家參考囉，誒？快換菜單了，訂位訂起來，再告訴我們好不好吃哦！

澀 sur-

地址：台中市北區育德路201號

電話：04 2203 7830

營業時間：週一二公休; 週三18:00-22:00; 週四五六 12:00-14:30 ; 18:00-22:00

FB：https://www.facebook.com/SurCuisine

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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