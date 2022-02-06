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浮誇大碗公！台中逢甲居酒屋藏好料　「走心居酒坊」純手作丼飯超美味

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

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隱藏於台中西屯區巷弄內的「走心居酒坊」，是一處讓人品嚐美食、喝杯小酒、聊聊心事的居酒屋。許多在人生的旅途中遇上不如意的人，都會來這裡用美食美酒忘卻煩憂，溫馨的氛圍讓許多人流連忘返。「走心」二字源於中國時下流行語，有著「往心裡去」、「較真」的意思，居酒屋的名字即是提醒來店顧客，心情保持愉快、凡事不要「走心」，喝點酒、吃點美食，一切都會過去。

「走心居酒坊」招牌菜色眾多，而且造型都十分浮誇，例如「雙槍魷魚丼飯」，兩隻存在感十足的魷魚就這樣「架」在碗公上，油亮微焦的外觀讓人忍不住吞口水，是店內當之無愧的人氣王，鮮美彈牙的滋味讓人一口接一口。

「牛滷飯」又是另一樣受到老饕歡迎的好滋味，牛肉滷得入味軟嫩再淋到白飯上，打一顆生蛋黃、配上一些韓式泡菜，白飯幾乎不夠配，鹹香濃厚的迷人好味道讓人欲罷不能！

「手工章魚小丸子」則是模仿、改進澎湖海味的巔峰之作，用魚漿取代麵粉，Q彈帶勁又涮嘴。

「醬烤香檳鳥」更是一種相當罕見的菜色，不同於一般店家使用的斑鳩，香檳鳥更加肥美、多肉，吃起來也有油脂的香氣，是不可多得的野味珍饈。

「自製泡菜」更是大有來頭，一些客人會先入為主的認定「居酒屋的泡菜必然是日式口味」，但走心居酒坊的老闆可是去韓國學藝過的，他製作的韓式泡菜可是台中一絕。

老闆曾經是韓團練習生，也是小有名氣的歌手，經營這間「走心居酒坊」是為了營造「家庭式私密酒吧」的氛圍，同時也圓一個夢。來這裡的二樓沙發區用餐，還有機會聽到老闆本人獻唱。這裡不僅僅是一個用餐喝酒的地方，「走心居酒坊」給了人們一處歇腳的地方，為人生乾杯、大快朵頤，解憂之餘，也有動力重新出發。所以，無論心情好壞，都來「走心居酒坊」坐坐吧！保證一來就愛上！

走心居酒坊

店家地址：台中市西屯區西屯路二段上石北二巷15號

店家電話：04-24521334

營業時間：17:00–02:00 (週一公休)

粉絲專頁： https://bit.ly/3DHTqFU


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居酒屋 酒吧 澎湖

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