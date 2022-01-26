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「花」現暨大！ 一起來暨南大學浪漫追櫻花 再搭日月潭觀光

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南投暨南大學推出2022賞櫻活動，將於一月底盛大開跑。　圖：暨南大學／提供
南投暨南大學推出2022賞櫻活動，將於一月底盛大開跑。　圖：暨南大學／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】 隨著春天的腳步，繁花盛開！位於南投埔里的暨南大學擁有先天優越的環境，150公頃廣大的校園，放眼望去盡是遼闊的群山，大片草地、植栽與建築形成美麗的風景畫。

▲2022花現暨大紅櫻綠林，打造視覺與心靈饗宴。　圖：暨南大學／提供
▲2022花現暨大紅櫻綠林，打造視覺與心靈饗宴。　圖：暨南大學／提供

暨大校地面積達150公頃，四周群山環繞、綠草如茵、相間如畫，高聳山際與藍天為伍相伴。暨大擁有大片綠地校園，搭配著數公頃逾千餘株的「八重櫻」、「山櫻花」、「枝垂櫻」及「昭和櫻」等等種植在人文學院、教育學院、管理學院及科技學院等大樓，環抱主櫻花林區，春寒時節一群群美麗櫻花的綻開，成為全臺各地民眾與遊客休憩觀光的好地方，也將暨大妝點成為埔里山城裡擁有著「充滿神秘桃花源櫻花與廣大綠草地的美麗校園」。

交通部日月潭國家風景區管理處攜手暨南大學推出「2022花現暨大 紅櫻綠林」賞櫻活動，將於1月31日至3月6日共計35日，於農曆春節開始校內櫻花逐漸花開時進行賞櫻活動，今年將開放由民眾或校內外團體以「櫻花」、「茶道」、「美食」、「咖啡」、「音樂」等來增添校園人文藝術氣息，讓櫻花與自我表演相互輝映，邀請國內外民眾在千株櫻花樹下「賞櫻花」，享受賞心悅目的視覺與心靈饗宴，打造地方觀光產業的美麗特色。

此外，賞櫻活動包含有日月潭觀光圈市集、蛙寶市集（frog）、清韻合唱團、街頭藝人表演、還有搭配日月潭觀光圈的主題活動，喜愛賞櫻的朋友，趕快來感受浪漫的櫻花！

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賞櫻 觀光 日月潭

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