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皮薄超炸餡！ 彰化人氣伴手禮「玉華珍麻糬」一盒12入百元有找，排隊人潮沒斷過

Irene's 食旅．時旅 / 文、圖／Irene

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彰化伴手禮推薦玉華珍餅行的麻糬！玉華珍創始於民國56年，超過50年的老店，榮獲許多電視節目與媒體的介紹報導，店內販售傳統大餅、鳳梨酥、綠豆凸等，最主要也是最有人氣的產品則是麻糬，一開門就集聚人潮開始排隊，清一色全都是為了麻糬而來。

玉華珍離扇形車庫不遠，車停在辭修路停車場，剛好離扇形車庫跟玉華珍都很近；疫情關係所以無法入內，只能在門外購買，透過半開的玻璃門可看到裡頭的工作人員不斷包著麻糬。

玉華珍麻糬單顆7元，盒裝12入80元，20入130元，30入195元，保存期限只有短短二天，人少吃不完就買最小盒12入就好，12顆麻糬只要80元，一張百元鈔還有找，超值又好吃。

麻糬紙盒超喜氣且傳統。

第一次買沒吃過，就選擇綜合口味，紅豆、花生、芝麻三種口味一次滿足！小巧的麻糬非常可愛，外層沾上薄薄的綠豆粉，依稀可透出內餡顏色。

玉華珍的麻糬不大，個頭小小一個，大概兩口就可完食，不過價格也不貴。

首先先從最喜歡的花生麻糬開始吃，玉華珍的麻糬皮很厲害，皮薄軟Q不黏牙，如此薄皮還能包覆著超飽滿的花生餡，花生超香、鹹甜不膩口，榮獲家人們最愛的口味，下次會獨立只買花生口味。

黑嚕嚕的芝麻麻糬，其實外觀蠻容易方辯的，透過麻糬皮可看到內餡黑黑的，芝麻不甜，尾韻微帶焦苦，因為不甜所以比預期好吃許多，喜歡芝麻又不愛太甜的朋友，不過個人還是最愛花生口味。

最後一個口味是個人沒有很愛的紅豆麻糬，綿密的紅豆泥不死甜，搭配麻糬皮整體也還不錯，只是亮點不高。

雖然保存期限是兩天，冷凍可以存放更久，但其實最佳的賞味期限是當天吃，隔天吃就稍微有些變硬，還是推薦現買現吃。

玉華珍麻糬讓我一試成主顧，皮薄軟Q內餡香，難怪如此受歡迎，強力推薦給喜歡吃麻糬的朋友，到彰化一定要買來吃吃看！但記得別太晚來，太晚會買不到喲。

玉華珍餅行

電話：04-722-7806

地址：彰化縣彰化市辭修路244號

營業時間：08:10~12:00, 13:10~17:00 (週二公休)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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