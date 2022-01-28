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10元入手零食餅乾！台中海線零食百寶袋「尚果餅乾行」 年前補貨搶便宜

糖糖's 享食生活 / 文、圖／糖糖

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台中海線的朋友們，年前想要大採購零食不必跑台中市中心，在沙鹿尚果餅乾行就可以讓你買好買滿，不管是傳統餅乾糖果、進口零食、泡麵飲品通通有，價格比賣場還便宜，只要加入尚果餅乾行社團，還可以許願商品，不管是跨縣市還是國外零食，尚果餅乾行都有機會幫大家實現願望唷～

尚果餅乾行位在台中沙鹿福安街上，店面隱身在住宅區中，在不遠處就可以看到餅乾糖果專賣店的旗子。

還沒走進門，糖糖就被門口處架上的零食給吸引啦！這裡的零食餅乾通通10元！是不是超佛心的呀。

尚果餅乾行店裡頭的空間雖然沒有大到不行，不過販售的品項還不少呢，各國進口零食餅乾、飲料泡麵，還有傳統餅乾糖果通通有，店裡頭沒有賣的品項也可以至尚果餅乾行社團許願唷。

古早味零食區，裡頭有糖糖最愛的蠶豆酥，口味超多，其中蟹黃蠶豆酥是外面比較少見的口味，外面都賣九十、一百，這裡只要55元，價格超親民。

網友們敲碗人氣團購美食Gery厚醬起司、Gery厚醬巧克力、FIKA起司球、起司圈、帕波爺爺爆米花及越南帶皮腰果，不必找代購，在尚果餅乾行這裡通通買的到。

還有韓國夯到不行的海苔、韓國限定口味oreo棉花糖麥片、義大利巧克力、義大利夾心水果糖及去年熱銷破萬的松露巧克力，香濃滑順，好吃不甜膩。

還有韓國人氣團購商品韓國果汁牛奶、韓國Maxim麥心即溶咖啡、SAKI飲品及低卡凍飲，在尚果商行都買得到。

沖繩必買蝦餅禮盒，不必找代購，在尚果餅乾行也買的到，外面有些賣到六百多，這裡四百有找。

尚果餅乾行也有小包餅乾分裝袋，口味非常多樣化，超適合過年買回家給小朋友們分食，一人一包才不會打架。

全球熱銷百萬包的正宗台灣炸雞皮餅乾＂經脆脆炸雞皮＂在尚果餅乾行也買的到，有麻辣跟白胡椒兩種，也是配劇的涮嘴零食之一。

網路一開賣就被問爆的蒜泥狠系列豆干，辦公室必備糧食，只要一開罐就被秒殺，在尚果餅乾行不僅買的到，還是甜甜價呢。

喜歡吃果乾類的朋友，來尚果餅乾行必買，這麼一大包價格超優惠，糖糖直接收刮三包回家。

小朋友愛死的驚爆球，只要吃一顆就上癮，20入只要80元。

小朋友們最愛的寶可夢軟糖，一包45元，裡頭有超多圖案可以選。

尚果餅乾行也有販售網路超夯的團購美食＂和秋食品＂，他們家的麻辣鴨血跟麻辣豆腐都是必買，還有銷魂的麻醬香拌麵，讓你一吃就回不去啦。

愛吃麥芽餅的朋友千萬不能錯過昇田的麥芽餅系列，不管是黑糖還是鹹蛋黃口味都好吃。

這款匈牙利神奇牛奶吸管也是賣的嚇嚇叫，許多家長會買會去給小朋友，口味有草莓、餅乾、香蕉及巧克力，喝牛奶時只要插入這款匈牙利神奇牛奶吸管就會瞬間變口味唷。

尚果餅乾行除了零售餅乾，也有推出禮盒系列，通通都是優惠價，過年送禮首選～

台中海線的朋友們，想要年前大採購零嘴餅乾，不必跑到台中市區，來尚果餅乾行就能讓你買好買滿，品項超多，多款傳統餅乾糖果、進口零食、泡麵飲品在尚果餅乾行都買的到，社團還會不定期推出優惠商品，搶便宜就趁現在 → 尚果餅乾行社團

尚果餅乾行

地址：台中市沙鹿區福安街67號

時間：10:30～21:30

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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