2／12來賞燈！臺中燈會「臺中虎耶YA」虎虎生風絢麗登場
【旅奇傳媒/編輯部報導】中臺灣元宵燈會自1999年辦理至今，已邁入第22屆，為臺中市具指標性民俗節慶活動，每年皆吸引百萬人次前來賞燈。今年中臺灣元宵燈會「臺中虎耶YA！」將於2月12日至20日在臺中市文心森林公園盛大展開！
2022中臺灣元宵燈會「臺中虎耶YA！」共有5大主題燈區、超過30座燈組、20多座動態燈組及花森好市文創市集。以環境友善議題融合劇場式體驗，結合傳統生肖「虎」年意象，進行生態策展、打造情境式燈具，白天是大型裝置藝術公園，夜晚則搖身變成耀眼花燈樂園，交織展現臺中自然、人文之璀璨魅力，並兼具疫後城市重生、經濟重振的意義，邀請全台民眾體驗臺中舞彩絢麗的燈光饗宴，感受幸福宜居的城市魅力。
10公尺高的主燈「臺中虎爺」，台語諧音「臺中好野(臺中富裕)、臺中好耶」。這次主燈秀 將傳統燈藝結合磅礡音樂打造的沉浸式劇場，訴說著城市與生態共舞的故事，在黑暗中拉開序幕，生命的樂章逐漸甦醒，守護森林的虎爺緩緩升起，召喚森林萬物一起醒來律動，合力創作一場炫麗演出。
森林之王－虎爺以華麗炫目的Dancing King之姿登場，帶領城市與生態翩翩起舞，舞魂上身的12生肖也紛紛加入，共舞打造臺中限定的歡樂派對。虎威笙風-光速世界轉動的齒輪、穿梭的電流、發光的網路圖騰、科技風格的異世界，6米高的機械巨人，歡迎您來到臺中未來的光速世界。以鐵件建構出機械人身體結構，結合傳統紮燈工法，整體看來彷彿是一座通往未來世界的入口，搭配頭部轉動內部投影燈光效果，等你現場體驗他的震撼力。
光速世界- 52海洋，取自52赫茲的孤獨鯨魚意涵，期待喚起民眾對海洋資源關懷的反思，也利用龐大的身軀，設計民眾可以走進去的互動燈組，體驗穿越虎鯨的賞燈樂趣。海洋-大地糧心，農夫以環保回收資材取代傳統花燈布，白天為一組藝術裝置，夜間搭配外打光及水流燈，別有風味。
今年的提燈設計，特別將珍奶元素結合2022生肖「虎」，將兇猛老虎化身為可愛萌虎。杯子內側印上波霸粉圓，杯子外側以臺中著名地標及特產，設計出線條簡潔、顏色繽紛的可愛圖形，傳達臺中意象並推廣觀光，是一款兼具可愛、創意及在地特色的有趣提燈！
相關資訊：
中臺灣元宵燈會「臺中虎耶YA！
活動期間：111年2月12日(六)～2月20日(日)
開燈時間：平日17:00-21:30／假日17:00-22:00
活動地點：文心森林公園（臺中市南屯區文心路一段289號；捷運文心森林公園站）
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言