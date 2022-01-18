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日月潭全新「清水模民宿」美翻！開放式圓形浴缸超狂，樓下還有拉麵館＆免費Minibar

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@miya_whitehouse授權
圖／IG@miya_whitehouse授權

日月潭美景住宿亮點添一！南投魚池鄉近期新開一家猶如闖入桃花源的民宿「山久蒔x勺光」，低調於去年12月中旬開放營運。裝潢從裡到外走簡約質感路線，內部房型清水模設計、開放式浴缸亦成打卡熱點，入住起到隔天為止還會提供各時段的迎賓點心任吃，一樓亦有拉麵館能夠飽餐一頓，一應俱全的服務備受好評，有望成為2022最夯朝聖民宿。

2021年12月上旬整修中的場景，入口兩側種有楓樹景觀，二樓陽台視野佳。圖／官方IG
2021年12月上旬整修中的場景，入口兩側種有楓樹景觀，二樓陽台視野佳。圖／官方IG

「山久蒔x勺光」屬於勺光團隊二店，第一家絕美私宅民宿「勺光188」位於日月潭水社碼頭旁，暌違5年後的新作，落腳南投魚池鄉三育基督書院附近，原身為汎札嵐渡假休閒民宿，經整修後重新登場，單看純白外觀就已吸睛指數爆表。

久居房型。圖／IG@miya_whitehouse授權
久居房型。圖／IG@miya_whitehouse授權

「山久蒔x勺光」只有5間雙人套房，客房一律位於二樓，分別為山眠、久居、蒔春、勺日、光隅，取名十分文藝且備具美感。其中「久居」為近期曝光度最高的房型，佔地12坪的寬敞空間充斥滿滿的極簡清水模風格，客廳、床、浴室採全開放式，適合情侶及夫妻，至親好友也能安心入住。

久居房型。圖／IG@miya_whitehouse授權
久居房型。圖／IG@miya_whitehouse授權
久居房型。圖／IG@miya_whitehouse授權
久居房型。圖／IG@miya_whitehouse授權
久居房型。圖／IG@miya_whitehouse授權
久居房型。圖／IG@miya_whitehouse授權

值得一提的是，每房入住會提供一人一套迎賓午茶，精緻的甜點加上現打飲品超滿足，15:00至17:30時段內也開放飲料無限暢飲，樓下還有24小時Mini Bar可以自取餅乾和泡麵等，晚上有Happy Hour炸物配小酒，隔天的早餐也極為豐盛，不出門也能盡享舒適的旅行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎賓午茶。圖／IG@miya_whitehouse授權
迎賓午茶。圖／IG@miya_whitehouse授權
隔日提供的早餐不輸網美級早午餐。圖／IG@miya_whitehouse授權
隔日提供的早餐不輸網美級早午餐。圖／IG@miya_whitehouse授權

民宿一樓也設有營業多年的「好客麵屋」，主打招牌豚骨風味拉麵，柚子豚骨、「嗶嗶啵啵」魚卵沙拉也是許多人的必點品項，視味覺都能一次滿足。屆時造訪時只要走下樓就能享用美味晚餐，至VIP區域享住客9折優惠，不是住客也能到店用餐，南投踩點清單必收。

拉麵館走現代風設計，餐點入味。圖／IG@yunshcc授權
拉麵館走現代風設計，餐點入味。圖／IG@yunshcc授權

樓下的好客麵館。圖／IG@yunshcc授權
樓下的好客麵館。圖／IG@yunshcc授權

光隅房型。圖／IG@miya_whitehouse授權
光隅房型。圖／IG@miya_whitehouse授權
光隅房型。圖／IG@miya_whitehouse授權
光隅房型。圖／IG@miya_whitehouse授權

山久蒔x勺光
地址：南投縣魚池鄉瓊文巷39-10號

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