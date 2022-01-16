台中炮仗花新秘境美爆！2022首波「金橘瀑布花海」延綿250公尺超好拍
作為春節象徵的炮仗花每逢一月下旬登場，除了最夯的苗栗銅鑼炮仗花花墻，台中就有處隱藏版景點在月中搶先開花，延綿250公尺的景致在陽光加持下更加燦爛耀眼，不喜歡人擠人的花仙子們，快筆記下這處私房美景衝一波吧！
這處鮮為人知的美景位於台中后里的后科路，雖知名度不高，美度卻毫不輸陣。經常踩點各大旅遊景點的部落客昨（15）日攝下了最新花況，雖未全面滿開，但整條人行道旁的炮仗花已盛放成金橘色花朵，一串串炮仗花瀑垂落而下超吸睛，恰逢新春時勢必開成爆量的花海，成為2022最應景打卡點。
后科路的花海步道位於路旁的人行道，寬度足夠讓人盡情拍攝，放眼望去延綿不絕的花道隨拍隨美，春季限定景色預計長達一個多月，近期有空不妨找時間搶先打卡，避開年節走春人潮囉！
地點：台中市后里區后科路一段
延伸閱讀：
．2022屏東「史努比燈節」試燈搶先看！夢幻主燈區現場圖輯，搭遊園車輕鬆拍
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言