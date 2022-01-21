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埔里「招牌梅干黃金塔」超猛！客香御餐坊創意特色客家菜　廚師刀工太絕

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

客香御餐坊這間埔里美食口袋名單是在 IG 上發現的，當時完全被造型獨特的招牌菜「梅干黃金塔」吸引，很好奇實際味道如何，加上查詢 Google 客香御餐坊有高達 4.4 的好評價，就決定找天來吃看看啦～

客香御餐坊有自己的停車場，不過車位很少大約2~3台，停滿了可以附近路邊找停車位。

餐廳用餐座位有一、二樓，一樓以4人方桌為主，二樓則是多人大圓桌，我們假日到訪時幾乎滿座，下圖是離開前拍的才有空桌。如果選擇假日到訪記得先訂位。

客香御餐坊菜單如下，可以選擇單點或多人合菜，有打"*"號的是「店家推薦菜色」，以"紅字"標示則為有辣的菜色。平均消費價位一人約在300~700元之間。

蔥油雞 份350元。

雞肉有嫩Q，但是蔥油的香氣沒想像中重，可以沾著客家桔醬一起入口，蠻清爽開胃滴。

梅干黃金塔 一份680元

想不到梅干扣肉這道菜可以變身金字塔，非常吸睛有特色！仔細看大廚將扣肉切成細細薄片堆疊成塔，刀工了得，而且切開更是驚喜，梅干菜就藏在金字塔裡面。

薄片扣肉吃起來嫩Q，不會很肥膩，但中間瘦肉的部分比較原味，要跟梅干菜與醬汁一起入口更下飯。

阿婆的酸筍松阪豬 小份320元

它們家酸筍味道跟我想像中清境擺夷醃筍不太一樣，酸度沒那麼強，帶點淡淡香料香氣，微酸重口味，松阪豬肉質有彈性，小有特色。

高山高麗菜 大份200元

高麗菜口感有脆、不要太油膩就過關。Pass～

塔香蛤仔湯 小份200元

蛤蜊不大顆，但都飽滿新鮮，鮮美好喝。

白飯 一碗10元，豬油拌飯 一碗20元

豬油拌飯上面灑有油蔥酥，吃起來有種古早味的 Feel～

客香御餐坊的菜色都小有特色，而且口味偏重很下飯，只是我們這次到訪人數不多，加上小孩不吃辣，很多想吃的菜色沒辦法點。像是口水雞、水煮牛、剁椒干貝蝦球、三香麻婆豆腐 …只好下次多揪一些愛吃辣的吃貨們再訪啦～

客香御餐坊

電話：04-9242-4190

地址：南投縣埔里鎮民生路91號

營業時間：中午11:00-15:00；晚上17:00-20:30

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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