在台中50年老診所喝咖啡！開在皮膚泌尿科的咖啡廳　菜單也是處方簽

台中又發現一間"反差感"強烈的餐廳店家了 !! 這家"診所咖啡"顧名思義就是診所裡頭賣咖啡，但店家可不是特別把咖啡店裝潢成診所的樣子喔，而是這裡本來就是一間診所，開業據說有50年了，在附近非常有名。不過隨著老醫生的仙逝，診所也沒有再營業了，而老醫生的孫女為了緬懷阿公以及留住回憶就將整個診所改裝成咖啡店了。雖然說是改裝，但店內的診所基本樣貌可都沒啥變，包括診療間、診療床和一些醫療器材也都還保留著，再加上本身又是老宅，整個給人感覺真的是格外的有氣氛啊。店內有賣咖啡、氣泡飲和一些簡單的甜點，這部分就看各人感覺喜好了，隔壁就是米其林必比登推薦過的50年歷史小吃"阿坤麵"，可以先去吃完麵後順便來這看個醫生喝咖啡還蠻不錯的喔。

店家位置在中區平等街，澄清綜合醫院的斜對面，這邊是單行道，停車也不是很容易，路邊臨停可能要碰個運氣。

隔壁就是米其林必比登推薦的50年歷史美食 - 阿坤麵，也是很知名的一家店。

這裡原本是一間叫做"康寧"的皮膚科/泌尿科診所，儘管診所沒有營業了，但是外頭正面招牌和側邊招牌也全都還掛著，只有店面稍微裝潢整修了一下，是說第一次來的可別以為走錯地方啊。

門口上方有掛著小小的"診所咖啡"扛棒，不少路過的都會停下來看一下，然後不自覺脫口說出 : 診所變成咖啡店耶。

店內空間不大，診所基本建構格局沒有啥改變，只是診療間變成了用餐區，然後裏頭還有一間手術室，不過沒有開放，變成雜物間了。

座位不多，除了兩個雙人座之外，還有吧檯桌的幾個位子，再加上診療床，嗯，這應該也是一個座位。

很喜歡這幅畫，有表達出醫者父母心的那個感覺。

診所內也還可以看得到一些醫療器具喔，像是注射針筒之類的，感覺可以來這COSPLAY玩醫生和護士遊戲⋯⋯

櫃台處有處方簽MENU，店家主要是賣咖啡、氣泡飲和一些簡單的甜點，咖啡有義式也有較罕見的陶鍋手烘精品咖啡，另外他們的咖啡也有賣掛耳包，只要IG、FB或GOOGLE打卡標記並按讚就有免費送一包。

簡單點了一杯拿鐵和一份甜點。

草莓拿鐵 $120

因為疫情關係，所有飲料都是用外帶杯子裝，我點的是草莓拿鐵，奶泡厚實度有，味道還不錯，喝起來還蠻順口的，有一定水準。

檸檬塔 $110

小湯匙還特地用袋子包裝好，防疫措施做得很用心。

也是因為疫情關系所以沒用盤子改成紙盒裝，賣相很一般，但其實還不錯吃，塔皮和檸檬餡的味道是我喜歡的那種，不過因為是剛從冰箱拿出來，還有點冰冰硬硬的，有影響了整體口感。

好可愛的名片小卡，上面的照片就是店家前身診所初期的樣貌。

營業時間只有星期五六日一喔，可別撲空了。

頭一次在診所裡面喝咖啡感覺真的是很特別啊，雖然店家的咖啡和甜點沒有一般咖啡店那樣精緻，但是在周遭特殊氛圍感染下，也是有小小加分到，而且喜歡拍照的應該也很適合來這邊，可以體會一下在診所裡頭拍照打卡的感覺XDD，也是挺有意思的，營業時間只有五六日一共四天喔，想來喝咖啡的朋友可別記錯日子撲空了。

診所咖啡

地址：台中市中區平等街140號

電話：0920-051784

營業時間：星期五星期六星期日星期一11:00-17:00

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：診所咖啡

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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