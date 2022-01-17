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大年初一來走春！ 「2022花在彰化」重磅登場 溪州公園牽手走春趣

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春節假期歡迎到彰化旅遊，暢遊「花在彰化」。　圖：shutterstock／來源
春節假期歡迎到彰化旅遊，暢遊「花在彰化」。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】春節旅遊首選「2022花在彰化」將於2月1日（大年初一）至2月13日（大年十三）每天上午9時至下午6時在彰化縣溪州公園重磅登場，榮登全國走春第一品牌，「花的故鄉」展開雙臂迎接走春潮，再見睽違已久的花園假期。

▲「2022花在彰化」今年以「樂遊農園」為主題，熱鬧又繽紛。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲「2022花在彰化」今年以「樂遊農園」為主題，熱鬧又繽紛。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

「2022花在彰化」今年以「樂遊農園」為主題，園內佈置「花田景觀」、「瓜果廊道」，彷彿讓你化身花仙子，置身充滿綠意花海的農場。透過「園藝資材展」、「休閒花藝展」、「休閒農業展」、「彰化優鮮農產展」、「工商產業展」等展覽滿足遊逛樂趣外，園區內更設置了「電動遊園車」、「可愛動物區」、「兒童遊戲區」、「寵物認養區」等親子互動專區，每天都有精彩的表演節目和闖關遊戲，每日限量好禮等你來拿，最後更會抽出1台Gogoro讓你帶回家！

本次首度結合野餐活動，提供親子坐在廣闊綠地上，接近土地與自然，邊聽音樂邊享受彰化優鮮農產品，並規劃農業輕旅行套裝行程，CP值超高，有得吃、有得玩，還有得拿，歡迎帶著孩子們共同體驗農村生活，享受親子時光與休閒樂趣。

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走春 公園 展覽

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