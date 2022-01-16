騎登山車＋山林野營初體驗！南投「卓社林道」日出配山景真美

跟著 一顆豆子 於 2021-12-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 歐瑟運動休閒館、卓社、卓社林道13k。 💛❤️🧡 更多旅行日記 & 登山影片🔻 https://www.instagram.com/cherish_tino 一直挖 （自由輪環境工作室）🔻 https://www.facebook.com/1615276498684268

第 1 天

歐瑟運動休閒館 | 1 小時

這次非常感謝有朋友的邀約，要來上卓社林道騎登山車&體驗野營囉！ 這個活動是由「一直挖 （自由輪環境工作室）」舉辦，我們只要帶上自己的過夜隨身物品、運動服飾等，就可以輕鬆的跟著他們一起體驗騎登山車及享受山林的野營樂趣。 集合地點為台中市的歐瑟運動休閒館，距離逢甲不遠，這邊主辦單位會依序為大家分配車輛，直接帶我們到卓社林道。

卓社 | 1 小時

卓社林道前3k為公路段，加上坡度陡，因此主辦單位安排我們從3K處才開始騎車，開始前我們依照身高分配合適的登山車，這個車將會陪我們兩天～整整23K的路程，分配好後主辦也會一一為大家調整座椅的合適高度，簡單教學一些騎乘技巧。 接著就是各位的體驗時光了，也就是10K的無止盡上坡^_^ 騎車跟登山最大的不同，就是登山你可以隨時放慢速度，但騎車時，面對上坡若覺得累了，只要一慢下來就必須停車，只要腳一不踩了、不前進，就會倒退，因此過程中調節呼吸、速度就更顯重要。 當然，啊累了也是就可以下來牽車啦。 於是就在無限的騎車、下車、牽車、上車、騎車、下車、牽車中，抵達今天的目的地-卓社林道13k處，這也是我們今晚的落腳點。

卓社林道13k | 1 小時

抵達營地後，主辦單位早已經在準備搭棚了，也貼心的為我們準備滿滿的吃都吃不完的食物們～包含肉片、炒蔬菜、熱紅茶、奶茶等等。 晚餐更是很奢侈的吃關東煮、宵夜牛排配熱紅酒。 這次的野營每個人都有一組單人帳(主辦單位會提供)，而這也是我第一次自己架帳篷，才知道原來現在的帳篷這麼方便啊，架跟收都很簡單。而下午的有一段空閒時光可以讓大家在附近自由活動，你可以在附近走走，或是在營地休息，甚至要再繼續騎車都可以～ 營地也升起了營火，隨著天色漸晚，氣溫驟降之餘，營火可以替大家保暖。 夜色晚了以後，附近少了光害，滿天星斗掛在天上，剛好又遇到雙子座流星雨，附近走走看看星星，又或是營地裡聊天說地，沒有網路、沒有手機，大家彼此面對面交流，在這個步調過於快速的現今社會中，這個夜晚可以說是非常難得可貴的幸福夜晚。

第 2 天

卓社林道13k | 1 小時

隔日一早，早早就聽見帳棚外的交談聲，不想睡得太晚所以就早早起來了。 雖然不至於可以看到日出，不過也算是看到太陽從山頭剛露臉的樣子，搭配絕美的山景，也讓我看得相當入迷。 愛山成癡的我當然也要把握清晨的時光去山裡跑跑走走，只是一個人走在深山還是會有點小害怕，偶爾有蜜蜂嗡嗡聲，過程中又不小心撞見一隻山羌，山羌一臉害怕尖叫的離開，然後牠就這樣叫了整整五分鐘，害我有點微愧疚感覺是打擾到牠了。 早餐主辦單位為我們準備了粥、鬆餅、草莓、炒蔬菜、手沖咖啡等等，也是非常豐盛。 然後，吃飽好上路(?) 不過今天有別於昨日的辛苦，是滿滿的下坡路段，但對我來說卻是一個心魔啊。 下坡騎乘技巧，站姿、踏板須保持平衡，透過重心的轉移去配合路面的顛坡，別說重心的轉移，光要全程站著騎我都有點害怕，下坡又有一定的速度，一緊張就會按過緊的煞車，導致自己身體會突然往前，又或是因為害怕站不直，所以把自己腳半蹲的超酸，總會忍不住想坐下。 而除了重心的調整外，騎登山車選路也是非常重要的，面對前方大小石頭滿布的路線，總會有一個路現較為平整，你可以依據自己的狀況選擇路線，這會讓你節省更多力氣，但....我根本反應不過來啊啊啊啊！ 這些只能意會不能言傳，真心覺得每個運動都有特別的難處，但也是這樣，才有他的迷人之處。

卓社 | 1 小時

就這樣用極慢速度的我，後面跟了三台保母車，順利的抵達山下。 雖然抵達時友人們早就在下面不知道聊天等待了多少回，但不論如何自己總算還是勇敢的完成了整段路程，到後面路段自己的狀況也越來越好，有進步不少，給自己一個掌聲^_^

蘇媽媽湯圓 | 1 小時

下山後，主辦單位也帶我們到埔里市區，我們選擇了蘇媽媽湯圓用餐。 不過有別於一般的客家湯圓，這邊的鹹湯圓搭配清湯，有點略失望，倒是聽同行友人說乾餛飩蠻好吃的。

歐瑟運動休閒館 | 1 小時

接著大家在車上就都睡成一片，不知不覺就回到台中市區啦。 兩天的行程就這樣畫下句點，非常感謝自由輪每個工作人員的幫助，裡面的助教跟老師們都相當細心，讓我們在第一次接觸登山車就能有這麼好的體驗，有機會大家也可以親自去體驗。 最後附上一直挖 （自由輪環境工作室）的臉書專頁給大家參考： https://www.facebook.com/1615276498684268

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：《豆子旅行去》卓社林道 X 騎登山車 X 野營初體驗

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