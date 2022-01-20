台中10間「霧峰平價小吃」大放送！沙茶蛋餅、魯肉飯、當歸羊肉，還有蔥油餅排隊必吃

元旦連假Ann全家人沒有安排跑太遠的行程，想說元旦當天一早出發到台中走跳應該不會太多人，就索性帶著玉米姐姐出發到我們自己也沒有很熟的台中霧峰走跳(檸檬妹妹這天說要去看畫展)，想說霧峰這一區有林家花園、林家宮保第園區、光復新村、921地震教育園區等景點可以走走。走跳景點當然也有填飽肚子，這次也順道來看看我們在霧峰市區內吃吃喝喝了什麼？

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台中霧峰舊名為”阿罩霧”，是台中市的最南端，北鄰大里區、太平區、東鄰南投縣國姓鄉、南則是南投縣的草屯鎮、西南鄰彰化芬園鄉、西接台中烏日區等，在霧峰區內有多條國道與省道的交會，所以在公路系統算是十分完整，走哪都很方便便利。開車前來霧峰遊玩的朋友，在霧峰區公所旁、霧峰林家古蹟附近有付費、免費停車場；若是到光復新村、921地震教育園區那區域遊玩的朋友，有停車場以及路邊停車可停車，但整體要說在霧峰市區內是有點不好停車喔！這次就跟著Ann和榜哥的腳步來看我們在霧峰吃喝了什麼？但有好多家元旦連假都沒營業害我們沒吃到！

霧峰沙茶蛋餅

霧峰沙茶蛋餅是我們到霧峰吃喝的第一家，因為一大早出門，早餐沒吃就撐著來這吃蛋餅，在住宅區內的霧峰沙茶蛋餅鄰近僑榮國小，說真的挺不好停車，畢竟就是在地人吃早點的店家，但店家很熱情、親切，在地的評價都很不錯。

霧峰沙茶蛋餅除了販售招牌沙茶蛋餅之外，還有販售飯糰、乾麵、肉燥飯、奶茶、豆漿等，沙茶蛋餅可還有分口味喔！這天我們就點了一份25元的油條蛋餅，蛋餅添加了店家自製的沙茶醬，甜鹹甜鹹的滋味真的好吃，再搭配著我們一家人都很愛的酥脆油條，真心覺得好吃！

霧峰沙茶蛋餅

營業時間：06:00-10:00

營業地址：台中市霧峰區錦州路178號

阿宏仔肉羹麵線

第一次走逛霧峰市場內有發現市場裏頭以及周圍小吃美食還真的很多，根本就是臥虎藏龍，在信義街內的阿宏仔肉羹麵線也是不少在地人都會來吃的小吃喔！也因為內用位子不多，所以不少人都會買上好幾碗肉羹麵線外帶享用。

阿宏仔肉羹麵線就只賣肉羹麵線或是不加肉羹的清麵線，麵線是屬於粗麵線，湯頭不會太鹹，有大小碗之分(大碗45元/小碗35元)，而這天我們點選的是小碗，裏頭就有4.5粒口感挺軟綿的肉羹，而且上層除了撒上香菜還加了九層塔，讓整個肉羹麵線的味道更有層次感。

阿宏仔肉羹麵線

營業時間：07:30-中午(周一公休)

營業地址：台中市霧峰區信義街25號

肉圓婆

肉圓婆算是霧峰在地老字號名店之一，看著老舊的招牌以前有賣冰跟木瓜牛奶，現在就只賣肉圓跟熱湯可以點選，店家的態度都挺親切和善。

肉圓婆的肉圓一碗一粒35元，肉圓皮有點厚，Q彈中帶點嚼勁需要花點時間來咀嚼，若是太急著吞下可會噎到，內餡的筍丁跟豬肉，味道都還算不錯；豆腐湯一碗20元，豆腐給的可大塊，雖說是板豆腐但口感很嫩，留點湯再混著肉圓剩下的醬汁、肉末又是另一種風味喔！

肉圓婆

營業時間：07:30-17:00

營業地址：台中市霧峰區民權街42號

營業電話：04-2339-0243

阿滿麵線

阿滿麵線算是我們口袋名單內想品嘗的麵店，阿滿麵線除了賣大腸麵線、肉羹麵線、蚵仔麵線、綜合麵線外還有不同口味的羹麵、米粉、冬粉、湯品以及各式小菜等可以點選，簡單說就是餐點種類很豐富。

今天點了一碗小碗的綜合麵線，內有大腸跟蚵仔，蚵仔雖說裹了粉，但還是能品嘗到蚵仔的鮮味，大腸則是有點點腥味，但整體來說這碗綜合麵線還算不錯，配上桌上的辣椒醬來吃更加分，用餐時間不論內用外帶可都是要花時間等，畢竟內用的位置不算多。

阿滿麵線

營業時間：06:30-13:00

營業地址：台中市霧峰區民權街31號

營業電話：04-2331-2588

霧峰木瓜牛乳大王

吃飽飽當然要喝一下飲品，霧峰木瓜牛乳大王就在阿滿麵線對面，也算是霧峰老字號店家，年紀很大的老闆很熱情很親切，不時都一直跟我們寒暄聊天，而上網查了之後才知道來這必點的是吐司！

霧峰木瓜牛乳大王除了賣木瓜牛奶之外還賣了不少飲品，是有看到檸檬牛奶，但這樣的組合也特別到讓我還真點不下去，就點了一杯60元有加冰的木瓜牛奶，雖說有加了糖，但還是能品嘗到木瓜的甜味及香氣，綿密的濃純香，真的挺不錯。

霧峰木瓜牛乳大王

營業時間：07:00-21:00

營業地址：台中市霧峰區民主街26號

營業電話：04-2330-2899

詩良小米蔥油餅

喝完霧峰木瓜牛乳大王準備要來走逛一下市場時，腦波很弱的Ann又被這一攤詩良小米蔥油餅給吸引住，看著不少人排隊等候，這不排一下怎麼行！

雖說詩良小米蔥油餅在其他市場也可以看到，但我們還真的是第一次看到也是第一次品嘗，可以買整張(80元)或是半張(45元)蔥油餅，也可以買生的蔥油餅回家自行煎。而詩良小米蔥油餅它們會把蔥油餅打得鬆軟，口感吃起來就頗像吃蔥抓餅那般，整體來說還算不錯，但他不是天天都在霧峰市場擺攤喔！平日不一定，假日則是會準時霧峰市場民主街以及民權街這路口附近擺攤。

詩良小米蔥油餅

營業時間：上午時段(平日不一定)

營業地址：台中市霧峰區民主街26號前

2326炸雞美食

真的要離開霧峰市場準備要來去走訪一下霧峰林家古蹟時，我們又看到2326炸雞美食這攤的炸物看起來很強很好吃，就前往去買個三隻雞腿(1隻35元3隻100元)、三隻雞翅(3隻50元)來品嘗。這攤在民主街市場內的2326炸雞美食，擺攤時間只有每週二跟每週六上午時段。

這天看到的品項有雞翅、雞腿還有雞脖子，人多的時候需要自行夾取，但人少的時候直接跟老闆娘點選就可以，買回在車上休息時品嘗，真的好吃耶！雖說有點冷掉，但還是可以吃到炸物的微酥且帶點肉汁的口感。

2326炸雞美食

營業時間：每週二、每週六

營業地址：台中市霧峰區民主街(市場內)

老牌羊肉

位在樹仁路上的老牌羊肉在網路上評價還算不錯，當然就要來品嘗看看，這天前來用餐時已經過了用餐時間，但來用餐的客人也都沒停過！

老牌羊肉有提免費的停車場，餐點選擇很多樣且豐富，有羊肉爐、湯品類、麵類、炒飯類、快炒類等等，價位也不算貴。這天用餐我們點選了一份沙茶羊肉炒麵跟一碗當歸羊肉，炒麵份量挺大份，羊肉處理得很嫩且入味；當歸羊肉的湯聞起來會覺得藥膳很重，其實入口就是淡淡地藥膳味道且很順口，重點是羊肉給得很大方，而點湯品的朋友，若是一人點一碗是可以跟店家說要續湯喔！

老牌羊肉

營業時間：11:30-22:00

營業地址：台中市霧峰區樹仁路25號

營業電話：04-2330-0120

故鄉肉圓/魯肉飯

位在樹仁路與四德路轉角處旁的這家故鄉肉圓/魯肉飯也是不少在地人都會來用餐的老店，不論內用外帶，再過了用餐時間來看，客人也是陸陸續續都沒停過！

故鄉肉圓/魯肉飯算屬傳統小店，專賣便當、乾麵、肉圓、魯肉飯、小菜等等，價位都便宜份量也還算可以，算是大家填飽肚子的好選擇。

這天點了一份30元的肉圓，一碗35元的魯肉飯以及一碗30元的白菜滷，針對魯肉飯可要說我們很少看到魯肉飯會加酸菜，而魯肉的肥肉偏多，這是我們喜歡的，但味道有點魯的不夠有味道，否則就更推薦了！

故鄉肉圓/魯肉飯

營業地址：台中市霧峰區樹仁路2號

霧峰古早味蚵嗲

這家霧峰古早味蚵嗲就比較偏離了霧峰林家古蹟的區域，它比較偏靠近光復新村這區域，就在路邊很好找，但中正路沿路都是紅線就千萬不要亂停車。

古早味蚵嗲，不單單只是賣蚵嗲，他們還有賣肉嗲、花枝嗲、菜嗲、喜相彭、花枝丸、韭菜條等，炸物品項選擇挺多，湯品就只有一個就是蚵仔湯。

這天點了一份肉嗲(切)跟一碗蚵仔湯，真心的推薦他們家的蚵仔湯，蚵仔新鮮肥美又大顆，會用薑絲跟米酒來降蚵仔的腥味，真的很推薦喔！肉嗲也是料理的很用心，外皮不會很夠且炸得酥脆，內餡飽滿味道也很夠，沾醬來吃真的好吃。但餐點就是現點現炸，所以要花時間等候喔！

霧峰古早味蚵嗲

營業時間：11:00-19:30(周一公休)

營業地址：台中市霧峰區中正路493號

營業電話：04-2332-2383

Ann和榜哥分享了這幾家在台中霧峰吃吃喝喝的小吃美食，但其實有幾家在我們前往走跳的假日時間，他們剛好沒營業，像是甲寅炸粿、鄒記餡餅、霧峰爌肉飯等等，但第一次來霧峰走跳也真的讓我們收穫滿滿，下次前往霧峰就會知道我們要再去品嘗那些沒吃到的店，但也真要說霧峰市區還真的不好停車耶！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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