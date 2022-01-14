超過20種配料任選！台中「沙拉嘿呦」輕食沙拉份量實在，另有冷拌麵及捲餅

台中自選沙拉推薦，超過20種配料任你選，醬料除了常見的日式胡麻醬、經典和風醬，還有秘製川麻、韓式辣醬及特製蒜味醬，店名很可愛，叫做沙拉嘿呦，跟韓文我愛你翻中同音，買沙拉來告白感覺也挺有趣的（笑）

沙拉嘿呦位在台中西區英才路巷弄中，店面就在中正國小附設幼稚園對面那條巷子走進來，鄰近勤美誠品、草悟道、中正國小、NOVA，附近交通非常便利、收費停車場、公車、ibike樣樣有。

沙拉嘿呦主要以外帶為主，店裡頭及室外也有設置些許座位區，提供給想要內用的朋友。

沙拉嘿呦的配料非常多，超過20種任你搭，主餐也有10種可以選擇，基底可以選擇生菜、胚芽米和全麥冷麵，另外也有生菜搭胚芽米及生菜搭冷麵的組合。

沙拉嘿呦菜單

招牌蘑菇濃湯 50元

沙拉嘿呦的招牌蘑菇濃湯，先將蘑菇炒過再入湯熬煮，湯頭濃郁，裡頭還吃的到滿滿的蘑菇。

生菜沙拉 99元 + 鮪魚 30元 + 水煮蛋 20元

沙拉嘿呦的生菜有兩種，美生菜跟皺葉萵苣，糖糖選的是皺葉萵苣，口感爽脆，配料可以任選六種，糖糖選了龍鬚菜、紅蘿蔔、黑豆、玉米、番茄及小黃瓜，主餐選了鮪魚及水煮蛋，搭配胡麻醬，最後撒料選了海苔，整碗裝滿滿，口感豐富，清爽又有飽足感。

生菜冷麵 99元 + 乳酪丁 30元 + 櫻桃鴨胸 50元

這次基底糖糖選了生菜搭配冷拌麵，6樣配料選了紫甘藍、和風海藻絲、蟹肉沙拉、花椰菜、杏鮑菇及南瓜，搭配軟嫩紮實的煙燻櫻桃鴨胸，醬汁糖糖選的是外面少見的秘製川麻，採用大辣椒、辣油、花椒下去製成，香辣帶麻，喜歡吃辣的朋友可以試試。

底下的冷麵是採用全麥冷麵，麵條Q彈，嚼起來帶有淡淡的麥香味，搭配秘製川麻醬，爽口不辣喉。

豪華海鮮夏威夷拌飯 199元

這碗豪華海鮮夏威夷拌飯是店家搭配好的，裡頭包含店家隨機搭配6種配料、1種撒料、煙燻鮭魚、海瓜子及鮮蝦，醬料可以自己做選擇，糖糖搭配的是採用香菜、魚露、檸檬 及大辣椒製作而成的泰式風味醬，煙燻鮭魚份量給得很霸氣，肉質軟嫩，除了鮭魚的鮮甜，還多了煙燻香氣，搭配泰式風味醬，多了微酸微辣的風味。

底下搭配胚芽米，吃起來不像糙米那樣堅硬，更接近白米般柔軟又富彈性，熱量也比一般白米還要來的低，營養又有飽足感。

凱撒雞肉捲餅 89元

除了沙拉、夏威夷拌飯、冷拌麵外，沙拉嘿呦還有捲餅可以選擇，凱薩雞肉捲餅裡頭有紫高麗菜、番茄、紅蘿蔔絲，萵苣、美生菜，搭配凱撒醬，裡頭的雞肉是採用舒肥雞胸肉，肉質軟嫩不乾柴，搭配豐富配料，營養又美味。

起司火腿捲餅 89元

另一份捲餅是起司火腿捲餅，裡頭有鳳梨、小黃瓜、乳酪絲、麵包丁、黑胡椒火腿，搭配蜂蜜芥末醬，吃起來帶有蜂蜜的香甜氣息，配料也是小朋友喜歡的，口味老少咸宜呢。

喜歡吃沙拉的朋友，推薦這間位在台中西區的沙拉嘿呦給大家，自選料超過20種配料，除了沙拉，還有夏威夷拌飯、冷拌麵及捲餅，選擇性多樣化，份量實在，好吃又有飽足感～

沙拉嘿呦

電話：04-23299948

地址：台中市西區英才路470巷6號

時間：10:00~20:00；週日店休

臉書：https://reurl.cc/Wk4Nne

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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