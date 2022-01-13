南投車埕一日遊！環湖「落羽松步道」繽紛吸睛，還能搭紙火車遊園
udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行
南投集集鐵道支線在維修中。從集集火車站前，由員林客運接駁去車埕，其實也很方便不開車的旅人。車埕的貯木池畔黃紅相間的落羽松步道，不用走遠路去訪秘境，就是滿眼繽紛。木製老火車站和木業展示館都是從教科書走出來的活歷史，車埕商圈和老街，徹底激發敗家工夫，我看到很多長輩都是左掛右拎的伴手禮。紙箱王除了是餐廳，也有許多創意紙製商品，孩子可以玩耍大人休息耍廢。消費送紙火車乘車券，大人小孩都愛嘟嘟遊園趣。
落羽松步道是環湖美麗冬景
落羽松群位在車埕貯木池畔，正是賞景好時節，不客氣地讓遊客在短短的環湖散步時，就是滿眼繽分。Lucas看到賣魚飼料的販賣機，找到群聚悠游魚群，一把撒出去大家都很開心。
落羽松冬景不是網美專屬
每個時刻和家人在一起，就是最溫馨的畫面。我經常帶著孫子Lucas旅行，他奔進我的懷中做個鬼臉，就是最開心的時刻。
走出教室的鐵道活歷史
集集支線是台灣三大鐵道支線，在林業興旺時期功不可沒。完整鐵道模型及「退休」老物件，見證在歲月中的歷史洪流。
車埕紙箱王消費送紙火車體驗券
紙箱王的販售區設有遊戲區，可以放手小孩很久，大人可以聊天發呆耍廢，或是跟孩子一起搭紙箱做的火車遊園，都很有趣。消費100元就可以得到一張火車體驗券，我們點火鍋和兒童餐就領到6張券，還分享給其他不認識的家庭，大家一起同樂。
以紙製品佈置成的客廳，紙沙發紙電視紙櫃成為居家的模樣，真是大開眼界。
紙箱王的餐點特色是創意紙製品
我替Lucas點的兒童餐內容是薯條雞塊，還有一個海綿蛋糕、小碗咖哩飯和一杯飲料，可愛的是用垃圾車的造型送上桌，令人捧腹。我們把車子帶回家當置物盒，其他紙製品還成為小夜燈，這些創意彌補了僅能是果腹餐點的不足。
集集支線維修不能通車，以公車接駁去水里和車埕
集集火車站下車後，會有引導人員呼喚我們出站去搭接駁車，途經水里終點站在車埕。如果持悠遊卡上下車，就得進車埕火車站刷出站，如果是從起點直接買票到車埕，下公車就可以直接逛車埕園區。記得回程搭車時間和上車地點，要先去車埕火車站購票窗口去確認，因為間隔時間還蠻久的。
跟著Lucas和阿嬤去車埕旅行
南投集集支線的終點站車埕是一日遊的大人小孩都能滿足的景點，有美麗的落羽松和孩子可以玩耍得紙火車，好拍的老火車站和月台，雖然暫時少了搭區間車的樂趣，仍是假期出遊的超棒選擇。
文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行
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