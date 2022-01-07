絢爛奪目至2／15！「2022彰化月影燈季」 九大燈區處處有亮點

彰化縣年度大型活動「2022彰化月影燈季」已經登場。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣即將迎來建縣300年，年度大型活動「2022彰化月影燈季」為期61天，已經登場！浪漫、絢爛的夜景，也讓彰化縣政府到天空步道週邊成為彰化旅遊夜間活動熱點！

「2022彰化月影燈季」展期即日起至2022年2月15日（農曆正月十五日）止，每天晚上17時30分至22時亮燈，從縣政府到彰化縣立美術館、大佛風景區、天空步道等，九大主題燈區處處都有亮點。

▲彰化縣即將邁入300歲，以「榮耀三百」為主軸慶賀。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

▲美術館廣場上建縣300巨型蛋糕聖誕樹。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

九大主題燈區，首先迎來的是美術館廣場上的建縣300巨型蛋糕聖誕樹「甜點派對」，往山上走有卦山村可愛的「童趣樂園」、參佛道則有浪漫甜蜜破表的「漫步星空」、九龍池有氣勢磅礡的「祥龍騰雲」、天空步道則有「浪漫花道」、「甜蜜一路」與「糖果城堡」，賴和詩牆「詩書彰化」，縣府廣場還有以建縣300及彰化花卉故鄉意象為主題的「榮耀三百」燈區，九大燈區，希望在這疫情緩和時刻，帶給民眾一起擁抱甜蜜、療癒的幸福感，希望透過此主題讓大家出外走一走，感受到八卦山自然生態的美及精心布置的主題燈區。

▲天空步道_「甜蜜一路」燈光藝術裝置。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

▲天空步道_「浪漫花道」燈光藝術裝置。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

此外，彰化市區公車也安排有環繞大佛風景區的專屬公車【18路】「八卦山大佛線」，公車全票25元、半票12元，更推出當日遊券40元不論乘車次數，公車路線連結彰化生態旅遊景點，有彰化火車站、開化寺、孔子廟、縣立美術館、八卦山大佛風景區、八卦山天空步道、C119軍機公園、彰化生活美學館等市區觀光景點，每個假日（六、日）均有行駛，每營運日26班次，班次密集，讓遊客不必擔心交通問題，並可深入各景點參觀體驗，品嚐小吃等。

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