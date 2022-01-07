快訊

守不住就下令禁止內用 柯文哲：需要政府做決策

不影響民生的防疫升級 柯文哲：明起醫院長照停止探視

絢爛奪目至2／15！「2022彰化月影燈季」 九大燈區處處有亮點

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

彰化縣年度大型活動「2022彰化月影燈季」已經登場。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
彰化縣年度大型活動「2022彰化月影燈季」已經登場。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣即將迎來建縣300年，年度大型活動「2022彰化月影燈季」為期61天，已經登場！浪漫、絢爛的夜景，也讓彰化縣政府到天空步道週邊成為彰化旅遊夜間活動熱點！

「2022彰化月影燈季」展期即日起至2022年2月15日（農曆正月十五日）止，每天晚上17時30分至22時亮燈，從縣政府到彰化縣立美術館、大佛風景區、天空步道等，九大主題燈區處處都有亮點。

▲彰化縣即將邁入300歲，以「榮耀三百」為主軸慶賀。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲彰化縣即將邁入300歲，以「榮耀三百」為主軸慶賀。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

▲美術館廣場上建縣300巨型蛋糕聖誕樹。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲美術館廣場上建縣300巨型蛋糕聖誕樹。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

九大主題燈區，首先迎來的是美術館廣場上的建縣300巨型蛋糕聖誕樹「甜點派對」，往山上走有卦山村可愛的「童趣樂園」、參佛道則有浪漫甜蜜破表的「漫步星空」、九龍池有氣勢磅礡的「祥龍騰雲」、天空步道則有「浪漫花道」、「甜蜜一路」與「糖果城堡」，賴和詩牆「詩書彰化」，縣府廣場還有以建縣300及彰化花卉故鄉意象為主題的「榮耀三百」燈區，九大燈區，希望在這疫情緩和時刻，帶給民眾一起擁抱甜蜜、療癒的幸福感，希望透過此主題讓大家出外走一走，感受到八卦山自然生態的美及精心布置的主題燈區。

▲天空步道_「甜蜜一路」燈光藝術裝置。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲天空步道_「甜蜜一路」燈光藝術裝置。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

▲天空步道_「浪漫花道」燈光藝術裝置。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲天空步道_「浪漫花道」燈光藝術裝置。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

此外，彰化市區公車也安排有環繞大佛風景區的專屬公車【18路】「八卦山大佛線」，公車全票25元、半票12元，更推出當日遊券40元不論乘車次數，公車路線連結彰化生態旅遊景點，有彰化火車站、開化寺、孔子廟、縣立美術館、八卦山大佛風景區、八卦山天空步道、C119軍機公園、彰化生活美學館等市區觀光景點，每個假日（六、日）均有行駛，每營運日26班次，班次密集，讓遊客不必擔心交通問題，並可深入各景點參觀體驗，品嚐小吃等。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 美術館 觀光

延伸閱讀

彰化火警7歲兒救出沒呼吸心跳 母哭喊「讓我看一眼」

彰化清晨住宅火警 兄姊逃過一劫、7歲男童送醫宣告不治

立院下周考察竹竹彰 林為洲：彰化最有資格談升格

士林台北燈節 首度河濱焰火秀

相關新聞

彰化員林高CP值火鍋！「井閣鍋物料理」高級但平價，壽星還有絕美肉玫瑰

外觀看起來很高級井閣鍋物料理，提供員林在地人與來訪遊客高CP值火鍋選擇，湯頭一喝就上癮的美味，你不能不知道！偷偷說當月生日壽星到井閣用餐CP值完全爆表。

彰化鹿港「秘密新景點、隱藏版小吃」不藏私公開！美食悠遊不繞路一日遊

udn走跳旅遊／Kiwi 全台知名的鹿港小鎮上，除了鹿港美食外，廟宇文化歷史也是鹿港讓人聯想到的景點，許多的廟宇都會有夜訪出巡、曾經的清朝文武官員至此下馬，新祖官的官廟，媽祖廟裡的月老殿⋯⋯，太

拉開罐頭是熱騰騰肉燥飯！台中新開平價小吃店「易拉罐包裝」爆紅、晚上才吃得到

台味小吃容器也要刷爆創意程度！台中近期新開一家平價美食攤位「米食」，販售經典肉燥飯、乾麵，最特別的莫過於主食統統裝在了易拉罐裡頭，拉開拉環就吃得到熱騰騰的餐點，獨特包裝引爆打卡潮，味道也備受好評，在地

南投最水櫻花園「阿本農場」2022粉嫩滿開回歸！花區規模再升級、免預約入園規定請看

南投最水櫻花園「阿本農場」2022粉嫩滿開回歸！花區規模再升級、免預約入園規定請看 南投最水櫻花園「阿本農場」2022粉嫩滿開回歸！搭接駁車賞櫻美拍、免預約入園

吃拉麵配浮誇醬燒肋排！台中創意拉麵份量超猛　大啖牛排、干貝、蝦仁山

如此誇張的拉麵只有在兆曜拉麵才看的到，超大塊的嫩肩牛排、鋪得毫無間隙的海三寶拉麵，無一都讓人想抓起筷子大快朵頤，想嘗試不一樣的拉麵體驗嗎?來這裡準沒錯 !

早餐無負擔！ 台中「大智阿華壽司」超多元組合、純手工苜蓿捲餅香十足

已經乘載十七年手藝的「大智阿華壽司」依然不改初衷，堅持每日手工製作最新鮮的壽司、苜蓿芽捲，秉持著餐飲是份良心事業的精神，提供每個來店的顧客一份清爽無負擔的早餐，準備迎接接下來的挑戰 !

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。