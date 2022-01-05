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南投最水櫻花園「阿本農場」2022粉嫩滿開回歸！花區規模再升級、免預約入園規定請看

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權
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櫻花迷可以出動了！位於南投水里的新興秘境「阿本農場」去年首度登場立即引爆朝聖潮，吸引大批民眾湧入只為一睹粉色櫻花的姿容，過後因人力難以負荷爆量的遊客及安全考量封園。2022年園區櫻花開得正美，還特別升級了其他花種，官方也超前部署了一系列新規定，今（1/5）起正式開放入園，想去的花控記得配合規矩才能一起愜意沐浴粉紅風光囉！

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「阿本農場」坐擁絕佳山城視野，園內綻放的櫻花更化作隨拍隨美的花海隧道，不分男女老少都能因壓倒性的美度而少女心爆發。除了去年洗版社群的打卡熱點，今年更新增了波斯菊及油菜花，成為萬中粉的一點綠及亮黃，現場也新增大石頭，讓遊客可以坐著遊賞及拍照，還會有在地農特產及簡餐販賣區，成為了規劃更加完善的觀光景點。

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由於農場座落位置路陡不易會車，為了行車安全今年改採「接駁車」方式，除了當地農事工作人員及特許人員車，一律不開放汽機車及單車同行，因應遊園品質每日入園上限則為400人至500人。部落客阿瑋分享，大家可導航至土地伯公祖廟找空地停車，再步行至附近的專屬接駁招呼站，早上07:00起即有首班接駁車，來回乘車券為每人200元，上山後可免門票參觀、不必特別預約，惟花期視氣候調整開放天數。

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阿本農場

地址：水里鄉郡坑村二廍活動中心直上1公里 設有接駁招呼站
可導航：南投縣水里鄉郡坑土地伯公祖廟（距離接駁站400公尺）
入園方式：來回乘車券每人200元，未上學幼童及身障人士不收費，免費入園。
入園時間：接駁車07:00-15:00、17:00退場。

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