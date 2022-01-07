彰化員林高CP值火鍋！「井閣鍋物料理」高級但平價，壽星還有絕美肉玫瑰

員林萬年路上，有家外觀高級的火鍋店佇立在鄉野間，他們的外觀造景第一眼還會讓人以為是日式料理，在一排民房中，井閣鍋物料理特別顯眼。

從門口設計就很講究，連把手也用心的做了巧思，推開門後，迎面而來的是利用光影及綠意設計出來的等候區，進店後稍後一下，等候店員帶位。

井閣座位區滿寬敞的，用餐起來不會有壓迫感，如果需要8～10人的包廂，也可以先電話提前預約。

8~10人包廂區

雙人海陸精選套餐

湯底（胡椒豚骨及麻辣）

雙人海陸經典套餐湯頭以鴛鴦鍋呈現，這裡的胡椒豚骨非常激推，好喝順口，湯頭裡面的胡椒香氣十足，讓人想一口接一口地喝下肚，將菜盤放入煮熟後，湯頭裡多了份蔬菜甜味更是完美。麻辣鍋底則是香辣帶勁，可以直接喝的麻辣湯底，不會過於麻或是嗆，是順口的辣度，不太敢喝辣的朋友可以加點胡椒豚骨湯一起配著喝，保證愛上。

花藝菜盤（當季時蔬）

菜盤擺放得相當美，藉由顏色漸層及跳色讓無聊的菜盤搖身一變！讓人忍不住拍照記錄一下。

肉品/豬牛拼盤（梅花豬或豬五花二選一；美國Prime牛肩背）

這梅花豬紋理好比大理石紋路，肉品油花分布均勻，光用看的就讓人口水直流，美到捨不得下鍋！肉質鮮甜又柔嫩，沾著店家附上的洋蔥醬提味，讓肉的甜度有層次的在口腔裡釋放。

海鮮/海鮮盛合盤（野生大草蝦、極鮮白蝦、日本生食級干貝、野生蛤蜊、精選魚片及斯里蘭卡蘭蟹）

生食級干貝下去川燙個幾秒鐘就可以馬上夾起享用，白色外邊及粉膚色的內裡，咬起來鮮甜彈牙，海鮮迷一定懂這享受，這盤海鮮合盛的浮誇程度在員林算是少見，不僅放有兩種不同蝦子品種；魚片也經過精心挑選，採用口感更佳的鯖魚，店家對於食材用心，內行人一吃就知道差異性在哪。

創意手作料理1（菠菜芝麻捲、米血花生捲、南瓜樂園及四囍丸）四選一

南瓜樂園是店家自己研發及親自手作而成，吃起來有著像鹹湯圓的口感，重點是外面的餅皮真的好Q啊！煮起來不會過於軟爛失去口感，這道小孩子一定也愛吃！四囍丸的口感吃起來很過癮，有點像是獅子頭那樣，咬起來鬆軟不費力。

南瓜樂園

四囍丸

創意手作料理2（綜合抄手盤─干貝、鮮蝦及韭菜）

干貝跟鮮蝦包覆在抄手裡，吃起來非常鮮甜，一入口，干貝Q彈口感相當過癮，而韭菜的味道雖然比較重，但鮮明的韭菜甜味，不用沾醬也美味，韭菜控一定要吃。

精選米食（白飯關山御用米、紅薯寬粉）二選一

手作甜點（糖沁豆腐及冰糖銀耳湯）

這份雙人套餐是兩個人都有糖沁豆腐及銀耳湯可以享用，不用分食也不用抉擇該選哪一項，建議可以先品嘗銀耳湯後再吃糖沁豆腐，糖沁豆腐本身吃起來的口感很像在品嘗古早味豆花，是外面很少可以享用到的一道甜品。

當月壽星贈禮（提前電話預訂）

同桌朋友有當月生日壽星的話，在訂位時一定要記得提到有當月壽星才會有這驚喜盤！這也是店家手工製作的，看看這由肉片所設計成的精美玫瑰造型，浪漫指數真的是破表，當月壽星們可別錯過井閣的獨家壽星禮呀。

井閣這邊有提供桌邊服務，服務到菜盤下湯後就會離開，在這期間一定要好好拍精緻擺盤下鍋後的樣貌，因為這菜盤真的太美太霸氣，有來員林的朋友一定要把井閣納入口袋名單，愛吃鍋的你也千萬別錯過！

井閣鍋物料理

營業地址：彰化縣員林市萬年路一段298號

營業電話：04-8393770

營業時間：週一至週日 11:30~14:00 17:00~22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3AMyBHY

停車資訊：店面後方備有停車場





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