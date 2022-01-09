捲餅、蓋飯、Salsa！ 台中道地「加州風味餐」 超過百種美味組合任你搭

位在台中南屯區的【加州火烤】主打加州風味餐點，料理堅持不使用加工食品或罐頭，店家每天採買食材與配料手作外，還調配出了超多種加州風味秘製醬汁給顧客選擇，店內用餐可以選擇食材全放，或只挑選自己喜歡的配料，組合多元、給料又大方且提供微客製的服務，CP值超高，讓吃過的客人都大呼過癮！

內用還能飲料喝到飽！

EAT GOOD FEEL GOOD 是老闆經營這間店的理念，希望客人品嚐到新鮮好吃的美食後，可以開開心心有活力地享受美好的一天！

【加州火烤 California Grill】

點餐方式很多元，依序選擇主食、蛋白質、米食、任選配料、以及是否加購。大家可先思考要吃蓋飯、捲餅或沙拉，再挑選用加州風味特製醃料醃製的牛肉、雞肉、獨門配方調味的手撕豬或者無肉的素食，而蓋飯或捲餅都含有飯，可以選擇泰國長米或糙米飯，最後就是重頭戲的醬料與配料啦！

豐富的醬料台。

像是班豆是使用進口香料炒製，外表稍微軟脆，咬下後可以感受到綿密細緻口感，特別的鹹香風味，讓人難忘，而老闆特製番茄沙拉，使用新鮮番茄、青椒與特殊佐料製成，在咀嚼番茄的過程中可以感受到軟脆中帶有清爽檸檬與佐料香氣。熱門的莎莎紅醬也是個好選擇，使用新鮮番茄、香料、香菜與現榨檸檬汁還有各式蔬菜打成醬，番茄與檸檬搭配地天衣無縫，加上香料特殊風味又增加了一個檔次，莎莎青醬更是特別，使用新鮮酪梨、大蒜、香菜，吃得到洋蔥與檸檬一粒一粒的口感，依黃金比例去特調出充滿了刺激的辣感，口感濃厚卻又爽口。

比較特殊的還有酸奶，用國外進口的酸奶加上老闆的獨門秘方調製，口感濃厚滑順，有著濃濃的牛奶味。墨西哥辣醬則有三種選擇，小辣、中辣、大辣，有著些許的奶油味，味道較為濃厚，加上新鮮生菜與蘿蔓，是清新平衡的好味道。手作起司醬也是搶手貨，不僅起司濃郁到爆炸，而且還很辣！豪邁入口可以感受到柔順醇滑的起司在嘴裡融化，濃郁的起司醬中和了墨西哥辣椒有穿透力的辣勁，層次感非常豐富！酪梨醬是季節限定，讓你吃得到整塊酪梨，此外還能嘗到檸檬的香氣，雖然濃郁但卻不失清爽。

Fresh Beef Burrito 新鮮牛肉捲餅

軟中帶嚼的捲餅每一口都能吃到麥香，包著各式醬料與肉一起吃又是不同的體驗，豐厚配料出數不清的美味組合，一百個人就會有一百種吃法，由於製作方便迅速、比起蓋飯更能減少澱粉類的攝取，因此深受上班族的歡迎。

Fresh Beef Burrito Bowl 加州牛肉蓋飯

牛肉帶有炭烤煙燻風味，質地軟嫩不失嚼勁。而糙米飯吃起來粒粒分明、外硬內軟 ，泰國米則是非常香Q，是店裡的招牌菜之一。

Chips & Salsa 玉米脆片

玉米片帶著微微鹹味的玉米原味 ，不管搭配甚麼醬都非常美味。

Fresh Chicken Salad 鮮選雞肉沙拉

健身愛好者最喜歡的沙拉，雞肉口感細膩軟嫩完全不會柴，細細咀嚼也能吃出炭烤香味。

而 【加州火烤 California Grill】 的餐點製作流程非常迅速，在外送平台上可是4.9顆星的優質店家，外送若無延誤到客人手中都還是熱騰騰的餐點，不管是到店內享用或是透過外送平台點餐都能品嚐到道地加州的美味，喜歡異國料理的朋友可別錯過啦！

【加州火烤 California Grill】

店家地址：台中市南屯區大進街375號

連絡電話：0423202366

營業時間：週一到周日 11:30–21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3Buk8kj

停車資訊：路邊停車





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