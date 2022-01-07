彰化鹿港「秘密新景點、隱藏版小吃」不藏私公開！美食悠遊不繞路一日遊

全台知名的鹿港小鎮上，除了鹿港美食外，廟宇文化歷史也是鹿港讓人聯想到的景點，許多的廟宇都會有夜訪出巡、曾經的清朝文武官員至此下馬，新祖官的官廟，媽祖廟裡的月老殿⋯⋯，太多廟宇文化好想追起來啊，不過如果只有一天在鹿港小鎮上，你最想怎麼玩？想到彰化鹿港也不再只是吃鹿港美食，還可以來欣賞彰化鹿港廟宇文化，近期熱騰騰的景點出爐、不同的美食小吃都可以一網打盡了，鹿港老宅甜點的小巷七貳ALLY 72一早可以來吃早午餐無論鹹食、甜食都很強，欣賞老院子裡的景致很舒心、老屋點灯 百年老屋再生推薦的九曲巷秘密景點力野茶陶所喫茶(寵物友善)，處處老物件、老建築譜出一段又一段的老故事，我們決定挑選閣樓上喝茶吃美食另類的鹿港在地生活體驗、和興派出所延伸出的青創計畫中鹿港秘密景點和興青創基地以及周邊的丁家古厝、長源醫院、龍山寺、鹿港民俗文物館、鹿港文武廟、福興穀倉，鹿港老街漫遊，來鹿港一日遊，7個景點5個鹿港美食讓你悠遊一整天。

鹿港一日遊不繞路玩法

鹿港天后宮附近桂花巷/餓鬼埕裡的老宅甜點店小巷七貳ALLY 72、鹿港第一市場裡九曲巷中老屋點灯 百年老屋再生百年古蹟力野茶陶所喫茶賞陶藝之美、鹿港和興派出所的青創基地 和興青創基地、甕牆、鹿港百年古蹟丁家大宅、鹿港歷史影像館長源醫院、鹿港老街走走逛逛。

鹿港文青和興青創基地 寵物友善空間

和興青創基地近期彰化很夯的鹿港景點，彰化將邁入建縣300年的歷史，彰化扇形車庫旁的戶羽機關車園區，也是近期彰化市許多夢幻場景的景點白天晚上都好拍、和興青創基地運用公有舊宿舍群成為青創據點，滿滿的傳統的鹿港和興青創基地將周邊的景點變成一條文青的旅遊路線，像是丁家古厝、長源醫院、龍山寺、鹿港民俗文物館、鹿港文武廟、福興穀倉，鹿港文化廊道真的完全逛不完，一次來不足夠，二訪、再訪都會讓你回味再三。

和興青創基地就位在鹿港中山路跟和興派出所後方，裡頭有八棟建築物，其中兩棟為2層樓，基地裡還保留著日治時代木造建築洗石子門柱，站到二樓還能欣賞到古色古香的甕牆，這可是鹿港早期非常重要的生活記憶。

和興青創基地免費景點又好停車，旁邊的日式街景還有9家文創小店進駐，文創商品不少，和興青創基地較小不過也很好拍，走上二樓還有甕牆可以拍，整個延伸感太漂亮，天空步道會讓你意猶未盡地想要一直拍照下去啊！鹿港鹽業文化館也在其中，有時間的話都可以來逛逛呦！

文青和興青創基地

住址：彰化縣鹿港鎮中山路108-8號

電話：(04)777-0908

營業時間：10:00–20:00週一休

鹿港景點老屋點灯 長源醫院鹿港歷史影像館 x 小本愛玉(鹿港美食)

鹿港除了美食景點外，還有老屋不少，能保存下來的老宅就屬長源醫院、丁家大宅整理得很完善，Kiwi陸續也會在分享鹿港景點給你們啊，在中山路上的長源醫院鹿港歷史影像館，結合清代閩式街屋與日本時期過渡式樣增建的宅邸，是鹿港人舊診所的共同回憶，也是鹿港一代名師許讀醫師執業之處。許讀醫師之子許蒼澤是知名攝影師，用照相機即拍技巧與手法，記錄鹿港的歷史、文化、市井街坊的生活點滴，多次在日本獲獎，在1962年更獲得日本 Camera 雜誌年度第一名殊榮。在2021結合青創基地計畫，小本愛玉的進駐，美食與許蒼澤攝影師的影像策展景點的結合，感覺更不同，和興青創基地就在旁邊，也可以一遊。

鹿港景點老屋點灯 長源醫院鹿港歷史影像館 x 小本愛玉(鹿港美食)

住址：彰化縣鹿港鎮中山路194號

營業時間：週三到週日 12:00-18:00

蚯蚓麵線糊/漢彬水晶餃

只要提到鹿港很多人就會說起自己喜愛的麵線糊，王罔麵線糊、蚯蚓龍山麵線糊兩家各有擁戴者，就是看你喜愛吃哪一家啦！

蚯蚓龍山麵線糊的勾芡不多，但顏色會略深，加點黑醋很提味，偶爾我們也都會來排隊，需要耐心等待就是。

蚯蚓龍山麵線糊

住址：彰化縣鹿港鎮民族路193號

電話：(04)778-2999

營業時間：06:00–17:30

漢彬水晶餃

住址：彰化縣鹿港鎮民族路189號

電話：0934-252-761

營業時間：07:00–14:00週三休

鹿港市場粉圓伯 隱藏版在地古早味粉圓飲料喝了會上癮

鹿港市場裡的粉圓伯在地55年，古早味的粉圓冰好吃又很有感，隱藏在鹿港第一市場裡面，想吃還要早點來買呦。

鹿港市場粉圓伯

住址：彰化縣鹿港鎮大明路37號號（前面）

電話：0910-590-331

營業時間：06:30–12:00

鹿港景點.鹿港美食老屋點灯 力野茶陶所喫茶 九曲巷裡的品茶天堂

力野茶陶所喫茶去囉！位在鹿港九曲巷裡的百年古厝，早年事資產階級的大人物聚集之處，在這裡也形成一個聚落，古色古香搭配著綠意盎然的植栽，還有各樣的陶藝品都是獨一無二的，老傢俱、傢俱、古道具都有老故事可以一一述說，讓你有種百年老屋再生在老屋點灯的氛圍迴盪在老宅氣氛下乘載著許多聽不完的故事集，以機會可以細細品嚐著老宅所帶給你的一切。

剛在門口拍照，抬頭望上的商標字樣出自於鹿港當地的書法家，也因為鹿港風大，巷弄間就顯得很窄，避免風直奔進來啊！典雅的力野茶陶所，擁有復古的吧台、小房間、院子、閣樓，每處的小巧思與設計下讓我們走入時空隧道裡，搖身一變成鹿港人，開始感受到鹿港生活的共同回憶。

我們特意選擇閣樓上用餐，閣樓用餐為之不易，打上燈光，我們抬頭仰望起那閣樓的小天井。

喝著紅茶午茶、大人味昭和布丁、吃著鹿港在地鹿江小吃，直到現在都還讓人回味再三呢！

力野茶陶所 陶器皿.製陶.下午茶.甜點.鹹食。寵物友善餐廳

住址：彰化縣鹿港鎮金盛巷84號

營業時間：11:30–18:30只營業五六日

電話：0953-282-699

服務選項: 內用 · 無外送服務

鹿港景點.鹿港美食 小巷七貳ALLY 72 老宅下午茶甜點(桂花巷.餓鬼埕旁)

喜愛甜點的朋友必訪咖啡小店，小巷七貳ALLY 72中的古井、老樹、落地窗座位都是讓我們超想去的點，所以一大早就抵達小巷七貳ALLY 72，由於我們來的時間是早午餐，因此就點個早午餐，甜點、飲品～

小巷七貳ALLY 72。鹿港老街周邊甜點下午茶、寵物友善餐廳

地址：彰化縣鹿港鎮後車巷72號

營業時間：11:00–19:00週三休

服務選項: 內用 · 外帶 · 無外送服務

無預約訂位，四人以上團客避開尖峰時段會比較有位置哦，蛋糕需前兩天預定，不接當天急單。

鹿港老街日式甜點米弎豆お茶処 / MISATO鹿港限定下午茶小判餅

米弎豆お茶処 / MISATO

米弎豆お茶処的闆娘是日本人，打著日本九州的幸福就在這鹿港老街開店，小判餅很像麻糬口感，外皮酥米餅口感裡頭包著紅豆餡、抹茶餡、芋頭芝麻、蜜漬櫻花等口味，熱熱剛出爐的時候很好吃，還能吃得到酥米餅的口感是鹿港老街限定甜點。

米弎豆お茶処 / MISATO

住址：彰化縣鹿港鎮文開路32巷24號

電話：(04)777-6250

營業時間：10:30–17:30

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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