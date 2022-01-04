吃拉麵配浮誇醬燒肋排！台中創意拉麵份量超猛　大啖牛排、干貝、蝦仁山

台中大里區近年成長飛快，身為市郊區域不僅有眾多學校綠地，許多好吃的餐廳也群聚於此，「兆曜拉麵丼飯」便是其中的佼佼者。乾淨舒爽的店內提供近十種湯頭拉麵如基本的醬油、豚骨還有辛味、北海道起司等眾多不同口味供客人選擇，喜歡拉麵的你還不趕緊動身前往一飽口腹 !

豚骨醬燒肋排拉麵

誇張尺寸的醬燒肋排，一端上桌就能感受到他扎實的份量，一旁的拉麵就是最好的比例尺，別看肋排如此龐大，吃起來的口感卻軟嫩易嚼，像嬌小的精緻品一般只要輕輕一咬便能骨肉分離，配上沾滿豚骨湯頭的拉麵一起享用堪稱絕配。

因為是肋排的關係，肉裡是帶有骨頭的，但都是軟骨居多，反而為軟嫩的肉質增添清脆的口感，上頭的醬燒醬甜而不膩，會越吃越涮口 !

經由大骨長時間熬製而成的豚骨湯頭濃郁順口，再加上海帶與筍干，每一口都是滿滿日本味。

完整一顆的糖心蛋Q彈好吃，蛋香濃厚，也是拉麵裡不可或缺的角色 !

海三寶拉麵

超豐富的海鮮把整個拉麵碗填得滿滿的，清澈的湯頭都是海鮮精華，嚐上一匙，鮮甜自然的海味直衝喉頭而來，是愛拉麵的海鮮控絕對不能錯過的品項 !

滿滿的蛤蠣多汁飽滿，旁邊還有生食級干貝作伴，各個都香甜無比。

已經退殼的蝦仁堆成一座小山，扎實彈牙的口感鮮味十足。

同樣被堆成小丘的鮪魚肚魚香撲鼻，店家貼心的處理成好入口的大小，能與鮮美湯頭一同入口，享受被大海包圍的幸福滋味 !

豚骨嫩煎牛排拉麵

牛排煎烤至外脆內軟的熟度，撒上日式七味粉，一入口先是豐富的香料味竄出，鹹香味緊接而來，脆口的牛肉口感與香味為這一口寫下完美的句點。

單純使用七味粉調味的牛排卻不單純，反而提出牛肉的鮮甜味，煎烤過的牛排外層香脆，而裡頭鎖住得滿滿肉汁會在咬下的瞬間炸出，每一口都超滿足 !

每一塊都被切成適當大小好入口，不知不覺就會完食 !

許久不能出國的當下來碗美味又特別的拉麵絕對是解饞的好選擇，實惠的價位讓錢包不需要心痛就能享用高品質的餐點，多樣的湯頭與口味等每個愛嚐鮮的饕客前來一嚐 !

【兆曜拉麵丼飯】

店家地址 : 臺中市大里區新仁路二段212號

店家電話 : 0424834006

營業時間 : 早上11:00~下午2:00；下午4:30~晚上9:00；星期三公休。

停車資訊 : 路邊停車

粉絲專頁 : https://bit.ly/2Z32aaj





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