嘉義阿里山半山腰秘境！「阿將的家」在地人都激推　鄒族部落石頭屋令人驚喜

魚妹剛結束一場初冬涼爽的嘉義之旅，當我還沉迷於阿里山山巒美景正要下山之時，感謝我的大學好友在地人大力推薦務必到訪半山腰的「阿將的家」；也許是壽星之神的眷顧，致電阿將的家，得知還有車位可以停，也剛好的拿到號碼牌，就這樣展開了讓在阿將的家驚喜連連的愜意時刻。

當天是星期日將近上午11點，帶著寶寶的我們很剛好的位置停在最靠近入口的第一個停車位，上午發送的35張號碼牌，我很幸運地拿到了32號。我們沒有等太久的時間就順利進入阿將的家用餐與欣賞裡頭各式有如藝術品的鄒族部落石頭屋。

阿將的家無法訂位，請記得前往時要先致電詢問是否有車位，順利停妥愛車後，切記要馬上去抽取號碼牌哦！由於阿將的家23咖啡館採取「帶位制」，也就是服務人員一組組帶位並介紹阿將的家環境色。以我自己的觀察，來到這裡有如來到阿將的家作客；也就是說他一點都不商業化，有一種就是招待有緣旅人的一種心境吧？你無法計算店員何時會再出來叫號，你也不知道下一階段的號碼牌何時會再開放，可以確定的是阿將的家值得等待。

阿將的家裡頭有著許多各式各樣的石頭屋，有工作室、包廂品茶區，更特別的是福山雅治也曾經住過呢！最令人驚喜的是每一組客人分別被分配到不同形式的座位區，有的在景觀台有的在石頭屋內，每組客人都與親朋好友一起品嚐阿將的家的花茶、咖啡和點心，愜意極了！

阿將的家的餐食以小點為主，包含咖啡、茶類、鬆餅及獵人飯糰等，我與老吳點了一杯熱的招牌虹吸咖啡、巧克力可可、黑糖淋醬米鬆餅，以及獵人飯糰，以上消費金額約新台幣700元。

咖啡、巧克力可可不解釋，獨家特製用米做成的「黑糖淋醬米鬆餅」，一份有8小塊黑糖米鬆餅；也許是因為用米製成的，熱呼呼的米鬆餅吃起來扎實又軟綿，黑糖淋醬也不會死甜，好吃呢！

特色十足的獵人飯糰，充滿原住民特色的飯糰，配料原味口感又扎實，米粒充滿葉子香氣，一下就吃光光啦！

期望下回有機會可以體驗阿將的家的住宿與露營區，大自然簡單的美好，讓人心情也跟著放鬆了起來。

阿將的家23咖啡館

地址：嘉義縣阿里山鄉鄉樂野村四鄰129-6號

電話：0933-683-420 (抵達前務必致電確認)

營業時間：周一至周五：09:00-16:00

週日：09:00-12:00、13:00-18:00

公休日：星期六

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文章來源：魚腦袋行走中Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中Walkingfoolish

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