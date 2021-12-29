台中經典川味香干鍋！「老爺銷魂」香麻微辣快感超過癮

老爺銷魂麻辣香干鍋位在中興大學旁的南門路上，每當課間及吃飯時段時這裡總是擠滿聞香而來的學生，在幾公尺之外就能看到滿滿的陣仗呢 !

店內有兩種口味 : 香干鍋與辣干鍋，其中辣干鍋麻辣交織，爽快帶勁，而香干鍋只麻不辣，不能吃辣的也能享受香麻快感 ! 點餐時只需要自行夾取想吃的食物交給店家就可以了，簡單又方便 !

主食的部分也有白飯、冬粉及各式麵類能選與用。

辣干鍋

來自四川的干鍋料理作法就如同把麻辣鍋炒成乾的，但其食材並不限於麻辣鍋，各式食材都能加入炒製，吃法簡單隨興 !

以眾多蔬菜為基底的這碗，裏頭有軟嫩不爛的香菇、水蓮，吸收麻辣精華的高麗菜更是一絕 !

玉米筍和木耳提供爽脆口感，帶麻香辣度後更是過癮。

另一碗則以各式食材作為主軸，豆製品、花菜、豬皮等應有盡有。

豆皮帶有酥脆的外皮同時保有麻辣湯汁，一口咬下麻辣香瞬間充滿口腔，辣口不辣喉 !

肉塊的同樣完美，刷上醬料後甜鹹適中不乾柴，稍帶嚼勁吃起來超滿足 !

百頁豆腐本身就有容易吸收湯頭的特性，拿來炒成干鍋更是再適合不過了，麻辣感入口之後越嚼越香 !

滑嫩的豬皮帶有滿滿油脂香，與辣味中和後Q彈不膩 !

最後鴨血與老油條的組合可說是萬年不敗，也是店上的招牌之一，滑嫩彈牙的鴨血吸滿麻辣香氣，每口都是享受 !

老油條軟嫩之餘還帶有些微脆度，同樣香麻無比

老爺銷魂麻辣香干鍋因為簡單方便且快速美味，在南門路上大受歡迎，只要是吃飯時間都能感受到人潮洶湧，想一嘗美味的饕客記得注意時間才不會排隊呦 !

【老爺銷魂麻辣香干鍋】

店家地址 : 臺中市南區南門路170號

營業時間 : 中午11:00~下午2:00；下午5:00~晚上8:00。星期六日公休

停車資訊 : 路邊停車

粉絲專頁 : https://bit.ly/2Xv7jHJ





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