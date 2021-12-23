台中約會勝地！「2022石岡花漾藝術節」閃耀登場 7大燈區夜間璀璨迷人
第三屆台中石岡花漾藝術節在12月19日晚上18：30正式點燈，今年推出了7大展區，結合石岡當地的特色元素像是珍貴水資源、自然森林，結合光的炫麗、以及螢光樂園符號，打造了許多美麗的燈飾裝置，絕對是超浪漫「約會勝地」。
近期石岡的情人木橋區增添了美麗的藝術裝置，像是紫色雨傘橋、紫藤花走廊，還有超吸睛的紫藤花瀑布咖啡杯，吸引了許多人打卡拍美照。
今年同樣在石岡情人橋區以及附近總共七大景點，以活力浪漫「石岡勁壩超光樂園」為主題，展出浪漫燈飾，今年提早至12月19日登場，剛好趕在聖誕節之前，因此今年特別推出一棵黃色螢光聖誕樹「青春光壩!霸氣活力」，像是水滴的綻放線條更讓聖誕樹看起來更繽紛炫目。
在其他6個展區將分別展出「young熱力森林壩!爆愛大自然」、「夢想水壩!爆夢光速」、「追愛花壩!抱抱我的愛」、「希望光年壩!超光速大艷麗」、「奇幻魔力壩!幻壩超現實」、「未來超光壩!勁壩超光樂園」等作品，不管白天晚上，都可以在石岡情人橋區附近盡情漫步和拍照，留下最美的回憶。
活動時間：2021/12/19-2022/02/15，點燈時間：17：30-21：30
活動地點：食水嵙休閒農業區(情人木橋)周圍景點
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