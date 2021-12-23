台中約會勝地！「2022石岡花漾藝術節」閃耀登場　7大燈區夜間璀璨迷人

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-11-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠、明潭茶老爸、涵碧樓。 有在喝茶的人，一定聽過日月潭紅茶，但其實日月潭紅茶是個統稱，包含了阿薩姆紅茶、紅玉紅茶和紅韻紅茶為主，更精準地說，其實日月潭紅茶並不是產自日月潭，而是鄰鄉的魚池村，只是因為日月潭遠近馳名，許多人就管直接叫日月潭紅茶至今；無論是魚池村香茶巷裡的老茶廠或製茶廠，產出紅茶之所以好喝，主要是因為日月潭潭水常年調節此區溫度濕度，讓魚池村成為了全台最適合種植紅茶的栽培環境。 從台中出發，從國道6號下了埔里交流道，再轉向台21線往日月潭方向，當沿途開始出現視線以上是檳榔樹、視線以下是茶樹的現象！是的，你已來到魚池村，這裡日夜溫差大、晨昏多霧，魚池村家家戶戶傳出紅茶幽微香味，品茶文化到了魚池村，已是一種日常，冷泡一晚的紅茶，喝的是清香、熱泡40秒倒出的紅茶，喝的是滋味，除了茶的飲品之外，還衍伸了各家手路茶葉蛋、紅茶風味餐、茶系糕餅點心，喜歡喝茶的你，千萬不要錯過這次的日月潭紅茶旅行唷！

2021-12-23 09:00