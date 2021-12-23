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美度破表！南投「虎頭山觀景台」180度埔里夜景視野極佳　親子免費景點

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳旅遊／涼子是也

來過南投埔里的人，應該有抬頭看過空中不時出沒的飛行傘吧！埔里虎頭山(又名：虎子山)海拔高度大約在五、六百公尺左右，可以遠眺整個埔里盆地，不但擁有極佳的遼闊視野，是熱門的飛行傘基地，在夕陽下山後，虎頭山更是埔里百萬夜景的最佳欣賞角度，無論白天黑夜景色都很美呀～

而台灣中心點標誌的地理中心碑也位於埔里虎頭山，很多埔里在地人都會趁假日來爬山健行，一路坡度緩和不會太難爬，之前懷孕時為了運動還來爬過一次，努力後收獲的美景更有魅力。

開車過來，到達地理中心碑時可沿著右邊的坡路上去，順著路線彎延，看到下圖路邊有車輛停放以及停車場的位置就是目的地啦。

若想體驗飛行傘，可在旁邊詢問報名。我們過來的時候已是黃昏，所以已經在收了。

與2018年第一次到訪虎頭山不同，觀景草原前方多了整排的蘆葦，在落日映襯下別有風味～

草原左邊這棵開滿粉紅色的樹木，沒記錯的話應該是紅花風鈴木吧！(記錯請留言告知我，謝謝^0^)這裡也是絕佳取景點角度，不過可惜沒有打燈天黑後很難拍，樹木支架某些角度拍起來也不好看，下面第2張圖的支架就有被我修掉。

如果不想被蘆葦遮擋住視野，可以從右邊的斜坡走下去，這邊看出去是180度無死角的埔里夜景，也是拍攝縮時攝影的絕佳位置。

覺得景色太單調，還能從走下來的斜坡邊，透過蘆葦俯瞰埔里夜景，一樣美到不像話。

漸層天色、點亮燈光與流光溢彩的街道，無論是手機還是專業相機都能留下華麗夜色的身影。

上車前，在路邊照下最後一張夜色。每次心情煩悶時只要看到美景就覺得很遼癒，這時候再吃頓美食就完美啦。

▌2018年拍攝的虎頭山埔里照片

下面附上2018年白天時到訪虎頭山的照片，陽光明媚又是截然不同的活潑氛圍呦~

豔陽下的埔里街景一覽無遺，遠處群山層巒疊嶂，彷若水墨畫的幽靜美景~

當時才3歲的小紅豆跟咩妹，肉肉臉龐、兩小無猜的模樣實在太可愛~

還遇到大學生相約一起拍畢業照，真的好青春呀

虎頭山雖然在山上，但開車上來大約3~5分就到達蠻快的，而且風景絕美又免門票，喜歡看夜景的人來到南投埔里不要錯過囉~

【消費資訊】

旅遊時間：2021年12月 & 2018年

免門票景點

虎頭山埔里 / 臺灣地理中心碑

地址：南投縣埔里鎮中山路一段421號

開放時間：全天候24小時

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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