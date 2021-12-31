台中「金衛亭浮誇壽司」新開幕餐廳！從裡到外秒飛日本居酒屋，小資族要筆記

金衛亭浮誇壽司首代目開幕啦！前陣子有天經過台中自由路四段的時候，突然發現一個店面超浮誇的日式料理餐廳，招牌大大的人物手拿握壽司，還是立體的非常顯眼，跟姐妹們聊到時大家也都很好奇，就約著一起來金衛亭浮誇壽司首代目吃看看！查詢網路資料發現金衛亭是信兵衛手作丼飯壽司關係品牌，只是信兵衛主打浮誇丼飯，而金衛亭則是浮誇壽司，兩間都蠻有梗的，這次吃完印象也不錯，有興趣的一起看下去～

金衛亭浮誇壽司店面就長下圖這樣，是不是很搶眼，老妹吃飯時打卡還立刻有朋友問好不好吃，突破第四道牆的壽司師傅實在太有特色。

餐廳內部一樣濃濃日本風，有種來到日本居酒屋的錯覺，每個角落都很好拍照，只是內用座位不算多，假日建議先預約才不用等。

看到吧檯區上方的插畫，忽然想念起京都的金閣寺，哇奔郎生平第一次出國就是和家人一起去京都、大阪、神戶，6天5夜滿滿回憶超美好~(這麼愛話當年我果然年紀到了)

廁所就藏身在這扇門後左轉，小小窗格上寫的是店內各種壽司名稱。

金衛亭用餐提供免費的「麥茶」與「毛豆」可自行拿取，愛吃辣的一定要吃吃它們家毛豆，辣勁十足好涮嘴啊~

金衛亭菜單如下，可以加價99元升級A套餐，含：和風櫻桃鴨、40元手捲、鮮魚味噌湯。或是加價120元升級B套餐，含：胡麻時蔬、茶碗蒸、蛤蠣味噌湯。不用加一成服務費。

一開始先來份清爽的手捲開胃，蟹肉手捲，一份40元。蝦子手卷，一份40元。

龍蝦沙拉軍艦，3貫80元。雖然單一個不便宜，不過龍蝦沙拉份量相當實在，多到滿出來，跟壽司飯比例大約1:1，吃進嘴裡是濃濃的酸甜沙拉與細碎龍蝦肉。

鮭魚肚握握，2貫95元。鮭魚肚肉質軟嫩，沾點芥末醬油更吃得出鮮甜～

炙燒鮭魚握握，2貫85元。炙燒後鮭魚肉質一樣的香嫩好入口，只能說…我對鮭魚是真愛，無論炙燒還是生魚片我都愛。

炙燒花枝握握，2貫90元。花枝炙燒後Q軟有彈性，還蠻新鮮的。

金衛炙壽司組，一份8貫360元。包含：鮭魚肚、花枝、星鰻、比目魚、鯖魚、干貝、起司鮭、起司蝦 8 種炙燒握壽司。

裡頭我最愛的莫過於「比目魚」，因為這盤的鮭魚肚我沒吃到。不過「比目魚」的豐富油脂口感相當鮮嫩，魚肉幾乎是一入口就可以化開，好吃！

我第二愛的是「干貝」炙燒握壽司，干貝在炙燒後大約也只有2~3分熟，幾乎入口即化相當嫩~

其他握壽司我就沒吃到啦！放圖供參～

加價120元，升級B套餐，附餐包含：胡麻時蔬、茶碗蒸、蛤蠣味噌湯。胡麻時蔬的胡麻醬加很多，所以吃起來偏甜。

菜單上寫味噌湯可以續，但我們這次顧著聊天都沒有續到，不確定套餐的是不是也可以續喝。

茶碗蒸調味不重，淡淡蛋香，裡頭有小塊魚肉和1枚蛤蠣，小孩應該會很愛。

招牌牛五花握握，6貫180元。牛五花的油脂豐富，口感帶嫩有香氣，抹賣呷！

炸飯團，一份90元。不知道是不是因為對炸飯團沒有抱期待，實際上桌比我們想像的好吃說。飯團外層炸的微酥，有點像鍋巴的薄薄脆硬，上面是鮪魚沙拉＋鮭魚卵，厚呷！

花壽司，一份80元。份量比我們想像的多，每片都切得很厚實，怕吃不飽的點這個就對啦！不過也可能因為切得偏厚，我只吃一片就膩了。

Google 打卡贈送的厚蛋燒，一則一個，厚蛋最上層有薄層焦糖，本來擔心甜壽司會很怪，結果還不賴說，蠻順口的~

回去要騎車沒辦法點酒，只好以汽水代酒，雪碧與可樂，一杯都是40元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這次在金衛亭浮誇壽司首代目吃到的餐點印象都還不錯，品質跟價位大概是在爭鮮與高級日式料理之間，想吃壽司不想花大錢，又想吃得比爭鮮再好一點的話，金衛亭浮誇壽司首代目就很適合你。而且無限續的辣毛豆對我來說很加分呀！

【消費資訊】

消費時間：2021年11月

此次平均每人消費約：490 元

金衛亭浮誇壽司首代目

電話：04-2211-0607

地址：台中市東區自由路四段106號

營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:30-22:00

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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