日月潭湖景在眼前！南投魚池旅遊　賞紅茶、品茶點、入住茶師私宅

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-11-14 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 Hohocha喝喝茶丨

台灣香日月潭紅茶廠、明潭茶老爸、涵碧樓。 有在喝茶的人，一定聽過日月潭紅茶，但其實日月潭紅茶是個統稱，包含了阿薩姆紅茶、紅玉紅茶和紅韻紅茶為主，更精準地說，其實日月潭紅茶並不是產自日月潭，而是鄰鄉的魚池村，只是因為日月潭遠近馳名，許多人就管直接叫日月潭紅茶至今；無論是魚池村香茶巷裡的老茶廠或製茶廠，產出紅茶之所以好喝，主要是因為日月潭潭水常年調節此區溫度濕度，讓魚池村成為了全台最適合種植紅茶的栽培環境。 從台中出發，從國道6號下了埔里交流道，再轉向台21線往日月潭方向，當沿途開始出現視線以上是檳榔樹、視線以下是茶樹的現象！是的，你已來到魚池村，這裡日夜溫差大、晨昏多霧，魚池村家家戶戶傳出紅茶幽微香味，品茶文化到了魚池村，已是一種日常，冷泡一晚的紅茶，喝的是清香、熱泡40秒倒出的紅茶，喝的是滋味，除了茶的飲品之外，還衍伸了各家手路茶葉蛋、紅茶風味餐、茶系糕餅點心，喜歡喝茶的你，千萬不要錯過這次的日月潭紅茶旅行唷！

第 1 天

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠 | 2 小時

很令人驚奇的一間以日月潭紅茶為主題的博物館，你在這裡可以一次試飲日月潭的紅茶8號（也就是阿薩姆）、18號紅玉紅茶、21號紅韻紅茶，再決定要買哪一款的紅茶茶葉、紅茶茶包、紅茶麵條、紅茶米香、紅茶餅乾、紅茶蛋捲、紅茶梅等！ 除了認識&選購日月潭紅茶，憑券也可以免費兌換「奉茶奉蛋」，舒舒服服坐在茶香空間裡，反問自己究竟最喜歡哪一種韻味～

明潭茶老爸 | 1 小時

幾乎來到日月潭的人，都會來到水社碼頭晃晃，看看遊艇、看看單車道、最重要的也是看看日月潭，不過走著走著也餓了，該吃什麼好？ 明潭茶老爸的名字吸引了我，在相對商業觀光的景區，這麼淳樸可愛的店名反倒令人莞爾，既有紅茶、又有麵食小吃，適合簡單果腹，雖然口味不驚艷，但是路過餓了可以吃！

涵碧樓 | 2 小時

上回前往The Lalu SPA芳療空間之前，我留意到有人坐在精品店的品茶區品茗，就把這件事放在心上。 美景當前，除了用雙眸好好記得之外，味蕾上的記憶，也是會很濃郁的。「您好，我想喝茶。」「我們這裡有烏龍茶和日月潭紅玉紅茶，您想要喝哪一款？」「那就日月潭紅玉紅茶吧。」於是，我就坐下來了。 雖然經常有房客經過我，但是不影響我多數時間與蓮花池、拉魯島、日月潭的凝望，待坐在漂流木作椅上，茶杯溫潤手感亦無須任何繁華裝飾，光是看著雲與風在眼前上演的舞台劇，這個午後已經非常精彩了。

可以住CANLIVE 日月潭私宅 | 5 小時

魚池村住宅群一側，是茶師小李的家，別緻小巧的起居空間，低彩度的簡約風格，僅已茶葉壓制標本點綴牆面，散發單純實在的茶香氣息！ Canlive可以住日月潭私宅一次只招待一組客人，最多6個人，最少1個人，可以好好感受全程由茶師小李細膩設計的「以茶為主題」的一宿，從午後茶點、香氛精油、熱茶足浴、沐浴備品、私廚早餐，全都選用茶葉相關物品來融入，讓你好好記得這一段在魚池的生活時光。

第 2 天

可以住CANLIVE 日月潭私宅 | 1 小時

隔天的早餐只能鼓掌，並說非常厲害！老欉阿薩姆紅茶入餐，吃到的是8種南投在地蔬果，新鮮清甜蔬菜佐紅茶茶湯滋味原來是醬子唇齒留香！ 餐畢還有好喝的阿薩姆鮮奶茶，好幸福的早餐時光啊！！！

日月老茶廠 | 2 小時

我很喜歡日月老茶廠，不只是他與茶樹和藤蔓共生，更完整保留當年專業製茶廠的空間場域，隨著空間導覽逐步看見了製茶步驟，也透過師法自然的茶業守則，順了一回茶業的誕生與消逝，水、土、風、火，孕育出屬於日月潭魚池紅茶最獨特的風味。 日月老茶廠不是一個過度商業包裝的觀光工廠，是保留給喜歡認識茶葉的人一個舒服的環境，最喜歡那句「這是工作的所在，非遊樂園，請勿大聲喧嘩，讓旅人、數目與蟲鳥安靜愉悅而有力量」，下次，一定要預約到二樓蔬食餐廳！

魚光窯烤麵包｜日月潭伴手禮 | 30 分鐘

魚光窯烤手作麵包，店名顧名思義是取自魚池鄉地名和悶燒時所見磚窯的點點火光，位於魚池村鎮街上，魚光窯烤每天清晨都開窯製作新鮮手作麵包，耗時耗力的高溫磚窯，一天僅能夠烘焙百餘顆渾厚、紮實、天然的窯烤麵包，秉持無添加物、無漂白、無蛋、無油、低糖、少鹽，佐以各種果乾、堅果，適合蛋奶素及全素食者！ 其中人氣款伴手禮像是日月潭魚池紅茶堅果乳酪、蒜香乳酪、香草橄欖乳酪和綜合果香，如果沒有事先預訂，幾乎午後就賣得差不多了。既然人都來到魚池了，你知道至少要帶哪一顆窯烤麵包回家了吼！

空中的魚乳酪蛋糕 | 30 分鐘

與魚光窯烤麵包老闆是兄弟檔，一個經營麵包，一個經營乳酪蛋糕，共同點是都有以日月潭魚池紅茶入菜！ 空中的魚販售品項相當精緻：阿薩姆紅茶乳酪蛋糕、阿爸經典原味乳酪蛋糕、濃乳酪蛋糕、台茶八號濃乳酪蛋糕，如果想要吃到又茶又濃的乳酪蛋糕，就放心的選台茶八號濃乳酪蛋糕吧！ 口味相當紮實綿密，茶香雖沒有想像中的重口味，但是尾韻會回甘，讓人再小小的吃一口，然後不知不覺就吃了好幾口，我是蠻喜歡的～

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：南投魚池日月潭｜賞紅茶、品茶點、遊逛老茶廠、入住茶師私宅的紅茶旅行

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