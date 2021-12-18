走訪台中舊城風華！跟著導覽探訪歷史脈絡、鐵道文學特展

圖片來源：IG@tree0816

隨著台中火車站高架化，台中火車站周邊也跟著煥然一新，柳川、綠川的再造、宮原眼科、第四信用合作社的改造與許多博物館的成立，也吸引了許多民眾前來探訪，不過除了已經過改建的舊建築，其實台中火車站附近仍保留了許多以前時代留下的歷史痕跡，快跟著台中文學館辦理的走讀活動「台中車站舊城導覽」的腳步探訪吧！

▲從帝國製糖廠台中營業所出發探險！

▲如同活字典般的導覽員老師，歷史文化信手拈來

台中文學館辦理館外走讀「台中車站舊城導覽」，介紹台中市中區所留下的日治時期街區，不論是歷史建築、火車鐵道文化，還是早期興盛的產業，皆可帶著大家在台中車站舊城區的各個角落發掘探索。

▲整修過後的仍保留著過往維修坑的痕跡

▲下次來訪台中火車站時，不妨找找看這隱藏版景點

隨著導覽老師的腳步，我們從帝國製糖廠台中營業所出發，途中導覽老師細細的講解關於台中火車站與中區的歷史脈絡，並指引我們觀察街道上舊有歷史留下的痕跡，雖然漫步在熟悉的市區卻看到了以往沒注意到的景色。

▲中區街道上仍保留著過往的古建築

其中有一個十分具有特色的建築，位在交通要道復興路四段上，有棟日據時期就存在的巴洛克式街屋【文青果組合會社】，為日治時期以經營香蕉物流而致富、且曾擔任過信用組合監事、台中容器組合理事的陳文銘所興建。

▲日據時期就存在的巴洛克式街屋「文青果組合會社」

房屋外牆的浮雕上，刻了一個代表陳文銘的「文」字，下方也刻有鳳梨浮雕，除了象徵其本身有賣鳳梨外，還有祈求「旺來」的意象，再下方兩側更有華麗的「大船入港」等意象之浮雕與柱頭裝飾。後來賣給當時從台北帝國大學醫學畢業、取得博士學位的鄭傳對醫師，目前仍在整修中，或許可以期盼哪天有機會進去參訪。

▲可以看見上頭還刻了一個代表陳文銘的「文」字，下方也刻有鳳梨浮雕

而錯過了館外走讀「台中車站舊城導覽」也不要太沮喪，仍可以到台中文學館參觀《閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展》，展期將一路到明年的10月2日為止，館內除了展出從1908年西部縱貫鐵路開通，到現在全台唯一三代同堂的台中火車站的相關文物外，還展出了歷年來作家們書寫的鐵道文學作品，與珍貴的老照片、舊車票、火車模型等文物，帶領大家窺探那屬於台中的鐵道故事。

▲來台中文學館來場文學與鐵道的相遇之旅

▲館內展出許多關於鐵道的歷史文物

▲館內還有展出立體詩作及玩具火車模型(圖片來源：台中市政府文化局)

▲館外也有火車頭的藝術裝置供旅客拍照(圖片來源：台中市政府文化局)

閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展

展覽地址：台中市西區樂群街38號(台中文學館)

展覽時間：2021/11/11-2022/10/2





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