買一送一開喝渴以茶！整顆新鮮草莓入料超浮誇，還有三種料免費加

只要冬天一到，就代表著草莓季開跑啦～這間渴以茶是近期新創立的手搖品牌，主打純素堅果艿，採用五種堅果下去打成的堅果漿，營養美味，層次更豐富，現在冬季還推出了草莓季飲品，畫面超美，料也超多，身為草莓控的你一定要試試～

渴以茶目前有七間門市，分別是北平、西屯、豐原、興安、大甲、霧峰、沙鹿，還有5間門市正在籌備中，糖糖今天是來到渴以茶的總店，位在北平路上，靠近山西路這邊，鄰近山西公園、北平路黃昏市場，整體裝潢以紅白色系為主。

渴以茶菜單

白馥莓 75元

渴以茶冬季新品白馥莓，採用新鮮大湖草莓加上自製的草莓果醬下去打成草莓冰沙，搭配茉芯綠茶，裡頭還有添加蒟蒻Q，最上層奶蓋是採用核桃、腰果、杏仁果、夏威夷果仁及榛果打成堅果漿，再加入植物性奶油製作而成的堅果奶蓋，最後撒上Kitkat可可脆片點綴。

不攪拌直接喝先，先品嚐堅果奶蓋的綿密口感，伴隨著迷人的堅果香氣，緊接在後的是酸甜細緻的草莓冰沙，裡頭還吃的到QQ的蒟蒻Q，搭配最上層的Kitkat可可脆片享用，層次更豐富。

可愛小美莓 75元（客製化）

這款冬季新品可愛小美莓可厲害了，基底跟白馥莓一樣採用新鮮大湖草莓加上草莓果醬下去打成的草莓冰沙，加入茉芯綠茶，上頭一樣撒上Kitkat可可脆片，這次底下不是QQ的蒟蒻Q，而是一大球的小美香草冰淇淋

多了小美香草冰淇淋的加持，喝起來有點像草莓牛奶的感覺，是說這杯可愛小美莓還有個厲害之處，就是可以客製化加入新鮮草莓，草莓一顆五元，想加幾顆就加幾顆。

脆可可奶酪 60元

如果你是巧克力控，那你一定要試試渴以茶的這支新品脆可可奶酪，採用荷蘭可可粉製成的可可冰沙，裡頭加入自製奶酪，上頭一樣撒上Kitkat可可脆片。

濃郁的可可香氣，喝起來不甜膩，入口多了Kitkat可可脆片的清脆口感及古溜的奶酪，口感豐富又好喝。

芋頭鮮奶 75元 + 小芋圓 20元

加入半杯採用大甲芋頭手工製成的芋泥，接著倒入光泉乳香世家直接整杯裝到滿，搭配自煮的小芋圓。

芋泥香濃不膩，伴隨著香醇奶香，裡頭的小芋圓口感超Q彈，熬煮時加入了些許蔗糖增添香氣，糖糖覺得不用再額外加糖就很好喝了。

橙光鮮綠 55元 + 珍珠、蒟蒻Q、高纖椰果

基底是採用茉莉花、梔子花、玉蘭花窨所製做而成的茉芯綠茶，加入鮮榨柳橙汁，入口除了綠茶清香及柳橙的酸甜，尾韻還帶有淡淡花香味，糖糖還添加了珍珠、蒟蒻Q及高纖椰果，這三種料是可以免費加一次，整杯滿滿料，嚼感十足。

渴以茶的鮮奶系列飲品均使用乳香世家鮮奶。

渴以茶這次冬季推出的新品糖糖個人都還蠻喜歡的，不管是草莓系列還是脆可可奶酪都好喝，口感又豐富，於12/11至1/31還有新品買二送一的優惠唷。

渴以茶 coytea

電話：04-22993427

地址：台中市北區北平路二段102-4號

時間：平日09:30~21:00；假日10:00~21:00

門市資訊：https://ppt.cc/fIXu6x

網站：https://coy-tea.com/

臉書：https://www.facebook.com/coytea.tw/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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