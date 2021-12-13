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酥炸排骨鮮嫩多汁！ 台中西屯「古早味草袋飯」 特製菜脯、辣椒跟小魚乾讓配菜更豐富

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位在台中漢口國中正對面的大西屯草袋飯，店內提供五種簡餐供顧客選擇，除了餐點平價又美味外，店名也是別有深意，老闆當初會把店名取成「草袋飯」，源自早期的農村社會沒有便當盒，所以只好用藺草編織成便當盒的樣子來盛飯菜，後來越來越多人用它來當成飯盒使用，因此才有「草袋飯」這如此特殊的名稱。

▲嫩煎魚肚飯
▲嫩煎魚肚飯

大西屯草袋飯提供五款口味簡餐，分別有嫩煎魚肚飯、沙茶牛肉飯、豆豉蝦仁飯、香酥雞腿飯和酥炸排骨飯，不管想吃牛、豬、雞、魚或蝦仁，大西屯草袋飯通通可以包辦，滿足不同族群的需求，每款便當均有附每天師傅依照當季食材準備的配菜及每日例湯，光看配菜就可以看得出店家對料理用心的程度，而且店家還有提供自己特製的菜脯、辣椒跟小魚乾給顧客自行取用，讓美味的佳餚增添更多變化！若是一個人來用餐則可以點份簡餐，一整餐需要的營養草袋飯全都幫你配到好，而且份量充足讓你絕對吃得飽！

除了這五種菜色之外，店裡也有提供單點的選項，將各個頗受好評的主菜來做變化，若是三五好友或小家庭前來用餐，點幾樣美味的經典主菜，再搭配可口不會太過油膩的配菜，即可變成一桌豐盛的合菜，也是一種不錯的選擇。

▲酥炸排骨飯
▲酥炸排骨飯

▲香酥雞腿飯
▲香酥雞腿飯

大西屯草袋飯的營業時間從中午到晚上，中間沒有空班的休息時間，十分適合休息時間較晚或者不固定的民眾用餐，讓民眾再也不會有下午兩三點找不到用餐地點的窘境，大西屯草袋飯隨時隨地迎接顧客的到來！而且值得一提的是大西屯草袋飯裡的餐點，全部都是現點現做，且沒有使用半加工的成品，讓人食得安心又健康！

▲豆豉蝦仁飯
▲豆豉蝦仁飯

▲沙茶牛肉飯
▲沙茶牛肉飯

而大西屯草袋飯的地點也十分顯眼，漢口國中的正對面就是大西屯草袋飯，好找又不容易錯過，同時也是附近的居民或上班族中午用餐的最佳選擇！下次如果不知道中午要吃什麼，不如就來大西屯草袋飯享用樸實又美味的佳餚！

大西屯草袋飯

店家地址：台中市西屯區漢口路一段73號

店家電話：04 23147258

營業時間：11:00~20:00(每週日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3FKKSjj


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